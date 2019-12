El elenco de la cinta 'El hubiera sí existe' comparte qué se dirían a ellos mismos

¿Qué pasaría si un día recibieras la visita del "yo del futuro" para avisar cómo será dentro de 30 años? La respuesta se da en el largometraje El hubiera sí existe, protagonizada por Ana Serradilla y Christopher Von Uckermann, estrenada el miércoles pasado.

"El agua es importante en cada una de las cosas especiales que le pasan al personaje", dice Ana. "Todos quisiéramos cambiar incluso el día a día, a veces por tonterías, pero es lo que nos tocaba para crecer, y tarde o temprano ibas a toparte con eso", considera.

Dirigida por Luis Eduardo Reyes (Una mujer sin filtro y Loca por el trabajo) el filme significa el debut cinematográfico de Cynthia Rodríguez, la exacadémica, así como participaciones de Ofelia Medina, José Carlos Fermat, Esmeralda Pimentel y Antonio de la Vega.

Parte del elenco dio sus opiniones respecto a sus ideas sobre lo que viene para ellos.

¿Les gustaría saber el futuro?

Si pudiera saber qué me afectará en salud, me prevendría. Es lo que más miedo me da.

Sería tentador en estos tiempos que el ser humano quiere todo rápido, pero sería adictivo y difícil de controlar.

Ofelia Medina: Ya lo conocemos, ya se siente ¡y está canijo!

No, porque me predispondría para lo que quiero hacer, no habría sorpresa ni escucharía la intuición.

No, porque como actor casi no me gusta ver mi trabajo terminado, aunque digan que es un error, me quedó con la experiencia. Si viera lo que pasará, afectaría lo que hago ahora.

¿Qué dirían a su yo de 15 años?

¡Échale ganas que se va a poner bueno! ¡Sigue aguantando vara que va a estar mejor!

Lo animaría por los momentos duros, pero le diría: "tranquilo, todo estará bien".

Sigue con el "amor y paz".

A tono de burla le diría que hiciera ejercicio ¡porque le va a doler todo a los 55 años!

Que hiciera todo con el corazón, no pienses tanto.

¿Qué no volverían a hacer con la experiencia que ya tienen?

Tal vez haber conocido previamente algunos patrones familiares para no repetirlos, pero eso era también importante que lo viviera para lo que me forjó.

¡Buscar a la familia! Me ha pasado que les diga que no tengo tiempo por trabajo.

Muchas cosas! Como no reventarse durísimo, ya aprendí que eso no (risas).

Me encantaría haber sido una mejor mamá, les daría una disculpa permanente a mis hijos.

¡Disfrutar más tiempo a mi mamá!