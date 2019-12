Ernesto Javier 'Calita' se siente en deuda con Lerdo

El orgullo es una característica siempre presente en los matadores de toros y el pasado miércoles quedó demostrado una vez más con el mexiquense Ernesto Javier "Calita", quien dijo sentirse en deuda con la afición de La Laguna, luego de no lograr salir a hombros en la tradicional Corrida Navideña.

Al término del festejo realizado en la plaza de toros Alberto Balderas, de Ciudad Lerdo, el diestro compartió en entrevista: "estoy en deuda, a mí no me gusta salir en pie, me gusta salir a hombros, además de que todas mis presentaciones aquí, habían terminado así, por lo que estoy en deuda con la afición y ya volveré para saldarla", afirmó al tiempo que numerosos aficionados, en especial damas y pequeños, le solicitaban la tradicional fotografía del recuerdo.

3 TOROS lidió Ernesto Javier en la Corrida Navideña, ya que otorgó uno en regalo a la afición.

"Calita" le cortó una oreja a su segundo toro, apenas alcanzando a sacar provecho de un descastado encierro procedente de la ganadería San Antonio de Triana, con lo que el mexiquense compartió el triunfo con Jorge Sotelo, quien también se llevó a casa un apéndice. No tener la actuación que había planeado, hirió en el orgullo al matador, pero le causa alegría el seguir en gran conexión con los laguneros: "sobre todo me voy con el cariño del público, me queda claro otra vez que es una de mis aficiones consentidas, es muy bonito que el público te reciba así, nos vamos un poquillo tristes porque los toros no dieron el juego que hubiéramos querido, porque en cuanto ellos regalaron alguna embestida, la gente estaba dispuesta a que pasara algo bonito, pero bueno, así es esto", confesó el mexiquense.