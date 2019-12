'El Chocolatito' va por un nuevo título

El nicaragüense cuatro veces campeón mundial, Román "Chocolatito" González, ya se encuentra de regreso en Managua, Nicaragua, después de la contundente victoria que logró el lunes pasado sobre el filipino Dionel Diocos, a quien noqueó en apenas dos rounds, en Yokohama, Japón.

Esta victoria significó la reparación de González después de 15 meses de inactividad, no peleaba desde septiembre del año pasado, cuando noqueó en cinco asaltos al excampeón mundial mexicano, Moisés Fuentes. A su regreso a Nicaragua, González fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Managua por representantes del gobierno y lo más importante, su familia, entre ellos sus dos hijos, su madre Liliam Luna y su novia Katherine Espinoza; su padre Luis González, estuvo a su lado en toda su preparación en Coachella, California y en el combate en territorio Japonés.

"Me sentí muy bien en las 115 libras, no tuve ningún problema en el momento de la pelea, tampoco en el campamento. Me mantuve en 121 - 122 libras, no tuve dificultades en la comida. Subí al ring, el día de la pelea, en 125 libras, muy liviano, muy tranquilo y enfocado en ganar", compartió González a la prensa local. Quien fuera considerado el Mejor Boxeador Libra por Libra del Mundo, está muy entusiasmado por su futuro inmediato: "en el 2020 vienen cosas muy buenas. Después de esta pelea se nos han abierto las puertas muchísimo. Confío en Dios que se nos viene un año grande en el 2020", afirmó, contento de pasar las fiestas en familia.