Se perfila como el fracaso del año No ganaron nada por publicidad

No todo lo que brilla es oro y esto aplica también al cine, a pesar de ser uno de los musicales más aclamados, Cats no ha sido bien recibido en su 'brinco' a la pantalla grande.

La cinta Cats, que se estrenó el 25 de diciembre en México, camina rumbo al fracaso en taquilla, a pesar del elenco estelar que encabeza Taylor Swift, el gancho que aparentemente atraería al público joven.

La crítica en Estados Unidos se ha encargado de poner por los suelos a la manada felina. La cinta basada en el musical de Andrew Lloyd Webber, cuyo costo superó los 90 millones de dólares, ha recaudado desde su estreno, el pasado viernes, apenas seis millones de dólares, en un fin semana considerado de los mejores de aquel país.

El sitio Rotten Tomatoes, que recopila las opiniones de los críticos de los principales medios, la ubica sólo con el 18 por ciento de aprobación, lo que la coloca en la vía del fracaso.

Además, el estudio de filmación acaba de avisar a los distribuidores que la copia que están exhibiendo no está terminada, por lo que en breve recibirán, vía electrónica, una versión actualizada, "con algunos efectos digitales mejorados", de acuerdo a una nota del diario El País. A pesar de que, desde los primeros avances, el público ya ponía en duda la eficacia de los efectos digitales, el potente elenco daba algunas esperanzas.

La historia de los felinos está encarnada por la actriz ganadora del Oscar, Jennifer Hudson, el galardonado con un Tony, Ian McKellen, la gran premiada de las últimas ediciones de los Grammy, Taylor Swift, y la veterana Judi Dench, que acumula tantas películas como reconocimientos en su carrera.

Según El País, uno de los errores más burdos tuvo como protagonista a Judi Dench.

Cuando la película ya se podía ver en las salas de Estados Unidos y Canadá el público notó algo raro: en un plano se mostraba la verdadera mano de la actriz británica. "No había pelos, ni garras, solo sus anillos y pliegues humanos.

En cambio, los creadores de Cats no consideran error que algunas gatas tengan pechos femeninos y otras no, que algunos felinos usen zapatos o que incluso uno lleve un pantalón".

Como ejemplo de la reprobación que está recibiendo la cinta, el crítico de The Wall Street Journal, John Anderson, escribió que el filme "artísticamente, es una bola de pelo.

No hay una historia que contar, la música de Webber es inmediatamente olvidable y, como un gato parado en una puerta abierta, le toma una eternidad llevarte a donde quiere llegar".

RBD fue una de las agrupaciones pop más exitosas de México, y su influencia fue tan grande que aparecían en todo tipo de productos, de los cuales no recibieron regalías, aseguró Maite Perroni.

"Si estuvo divertido, la verdad sí fue una etapa padre. Aunque no ganamos nada, estuvo bien. Imagínate que hasta había calzones de RBD en los súper y no nos tocaba nada", comentó la también actriz en una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, cuyo video es reproducido en una plataforma.

Durante la época en que se mantuvo vigente la agrupación, sus rostros y fotografías aparecían en mercancía de todo tipo: estampas, camisetas, tazas, sudaderas, cuadernos e incluso se lanzaron muñecas inspiradas por las integrantes. Respecto a un posible reencuentro musical, la exRBD señaló: "Cuando estábamos en el grupo nos decían, ¿y cuándo se va a acabar?", y reveló que todos sus compañeros se encuentran ocupados en sus carreras, por lo que no tienen planes de reunirse para hacer música u ofrecer conciertos.

Entre otros temas, la intérprete de Vas a querer volver, compartió que aunque el matrimonio es algo que no la tiene particularmente preocupada, ya se ha comprometido con su novio Koko Stambuk.

"Koko nunca me dijo: '¿Quieres ser mi novia?' Koko me dijo: '¿Te quieres casar conmigo?', en una cena un día en Miami, en un lugar muy lindo" y su respuesta "fue, 'sí, sí me quiero casar contigo'.

No fue como el protocolo, fue simplemente como, '¿quieres?', y yo, 'sí, sí quiero, vamos a hacer algo en serio juntos'".