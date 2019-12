Suspenden audiencia de Keiko Fujimori en Perú

La audiencia de la política peruana Keiko Fujimori, agendada para el día de ayer, fue suspendida y atrasada para el 28 de diciembre, continuará el 30 del mismo mes y el 2 de enero, se resolverá si regresa a prisión preventiva o continúa su proceso en libertad.

La defensa de Fujimori solicitó el retraso después de revisar la carpeta entregada por la fiscalía, aseguró que algunos documentos no son legibles y una parte de las pruebas no habían sido presentadas, por lo que no tenía elementos para realizar los alegatos necesarios, informó el diario El Comercio.

El fiscal aceptó esta petición para evitar que se anularan sus pruebas y fueran consideradas en el juicio para que la acusada regrese a la prisión preventiva, de la que salió en noviembre, informó el medio Perú 21.

Entre los documentos agregados por la fiscalía se encuentra una investigación fiscal para revisar sus ingresos y egresos, verificar la procedencia y el empleo en las cuentas de ella, así como de su pareja. El documento abarca los datos del 1 de enero de 2010 al 30 de noviembre de 2019.

La antigua lideresa del partido Fuerza Popular está acusada por supuestamente recibir un millón de dólares de la empresa Odebrecht, que es investigada por lavado de dinero en distintas partes del mundo.

Además se le acusa de adjudicar estos recursos a otros movimientos fiscales en su rendición de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales en 2011, pues la fiscalía presume que se emplearon para financiar su campaña, informó el medio Correo.

A esto se suman tres propiedades a nombre de su esposo, Mark Vito, con costos superiores a los 150 mil dólares cada una, que no coinciden con los ingresos que la pareja pudo tener en esos años.

Keiko Fujimori es hija del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien ostentó el poder de 1990 al 2000 y fue señalado por violaciones a los derechos humanos.

La hija de Fujimori fundó en 2010 su propio partido, Fuerza Popular, con el que compitió en las elecciones y con el que quedó en segundo lugar. La investigación de Odebrecht descubrió su probable alianza con la red de lavado de dinero.