Exhortan a no realizar disparos en fin de año

Llaman a no realizar disparos al aire con armas de fuego en este Fin de Año. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hicieron un llamado a los ciudadanos a que no incurran en estas peligrosas tradiciones y que festejen de una forma más civilizada.

Tras la reunión de la Mesa de Construcción para la Paz, Ruth Medina Alemán, fiscal general del estado de Durango, dijo que se llegó al acuerdo de hacer una sugerencia muy respetuosa a la ciudadanía para no hacer "vivas" en las casas ni en la vía pública, pues se incurre en el delito de portación de arma, lo que se agrava cuando se dispara.

Explicó que, aún cuando el arma estuviera debidamente registrada, está prohibida esta utilización, más aún cuando hay reuniones familiares, por lo que las autoridades estarán pendientes de las alertas en este sentido al número de emergencias 911, donde se confirmará o descartará que se hayan hecho, y se realizarán las investigaciones correspondientes.

"Estaremos muy atentos a que las armas no sean un tema en Durango, que provoque no solamente lo que es una bala perdida, que ya hemos tenido eventos que han causado la muerte, pero también quien haga disparos pudiera perder no sólo su libertad sino la tranquilidad de su familia, porque en cualquier momento podremos continuar con esa investigación", expuso.

Medina Alemán dijo que ya se registró el caso de un lesionado por una bala perdida, por lo que insistió en llamar a la ciudadanía a celebrar en tranquilidad. Advirtió que se dará cuenta también a la autoridad federal si se constatan disparos de armas, para que también hagan su investigación.

"El delito de disparar no es autónomo, es continuado, se va a sancionar la portación de un arma que no esté registrada, lo que cometamos con ellos es un agravante, si hay una lesión o un domicilio", comentó, "mínimo son seis años de cárcel".

La fiscal dijo que sí se han registrado occisos por una bala perdida.

El secretario de Seguridad Pública en Durango, Javier Castrellón Garza, dijo que se diseñará un operativo en todo el estado, mismo que será muy distinto al de años anteriores, a fin de evitar este tipo de situaciones. Aseguró que los elementos de corporaciones, al término del turno, deben dejar en resguardo el arma de fuego que usan en servicio, por lo que, de incurrir en esta práctica, también serían sancionados.