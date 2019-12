Juan Pablo nunca se dio por vencido

Aun cuando ha participado en una gran variedad de historias, Juan Pablo Medina recuerda que no siempre ha sido así e incluso hasta llegó a desilusionarse por la falta de oportunidades.

El actor de historias como Solteras y Guadalupe-Reyes, compartió que en 20 años en esta carrera ha aprendido a que hay altas y bajas siempre y recuerda que en sus inicios sentía que no había proyectos para él, pero continuó preparándose porque "siempre hay un personaje que abra la puerta".

"En cada personaje hay que reinventarse y aunque es difícil, hay que luchar, porque muchas veces no llega nada y cuando ocurre te peguntas si será lo tuyo", comentó en entrevista el artista, quien tuvo su oportunidad en producciones de la televisora del Ajusco.

"Hubo una época en la que me quedaba en proyectos y finalmente éstos no se hacían y llegué a desilusionarme, pero no desistí", dijo el actor, quien en la actualidad ha logrado involucrase en diversos trabajos tanto de cine como en televisión.

Actualmente está a la espera de la tercera temporada de la serie La casa de las flores que se estrenará en marzo o abril, ahí cuenta la historia de amor de una pareja homosexual, tratando de no caer en estereotipos.

"Es una historia que nos ha permitido hablar del amor entre dos hombres", dijo el actor, quien señaló que este tipo de historias que se hacen para las plataformas de streaming han hecho que cada vez más se hable de diversidad sexual en la televisión abierta, porque son parte de la realidad.

Por otra parte, Juan Pablo Medina confía que en 2020 se entrenen las cintas Los idealistas, de Marcelo Tovar, y la serie Amarres, en la que comparte créditos con Gabriela de la Garza.