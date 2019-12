Se alistan restaurantes para Año Nuevo

Luego de que ya pasaron las celebraciones de la Navidad, el sector restaurantero se prepara ahora para las fiestas de Año Nuevo, que les tienen aseguradas sus ventas al alza.

Gradualmente se van modificando las costumbres y la gente gusta de celebrar fuera de casa o comprar los platillos ya preparados en el restaurante de su preferencia.

Para Carlos Finck Salcido, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la gran oferta culinaria que existe en la región ve muy buenos tiempos porque las personas, en familia, con pareja o grupos de amigos, salen a comer y cenar más a los restaurantes.

"Con mayor razón en esta temporada de fiestas", afirma el presidente de la Canirac.

Los patrones tradicionales se van modificando entre lo tradicional de preparar los alimentos en familia y también la comodidad de comprarlos, en función del tiempo de cada quien y su presupuesto.

Señala que este ha sido un mes bueno para los restauranteros.

"Y ahora para fin de año ya se van viendo las reservaciones. Pero se perfilará hasta que falten menos días",

Dijo que actualmente se define entre los asociados cuáles negocios abrirán la noche del martes 31 de diciembre para las tradicionales cenas o cenas con baile y show, así como también los negocios que abrirán el miércoles primero de enero para la comida con familia o amigos.

Dice que se dará a conocer este servicio mediante redes sociales.

Será una especie de directorio.

"... Por parte de la Canirac porque es una manera de apoyar a los restaurantes para que tengan mayor proyección", según Finck Salcido. Señala que hay gente que ya no come el "recalentado", y por lo tanto ya no se hacen convivios en la casa. Ahora la reunión se traslada a comer a un restaurante porque precisamente hay una gran cantidad de opciones que permiten comodidad y variedad, sobre todo en el Año Nuevo.