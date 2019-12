Faltan 11 cadetes de incorporarse

Esperan 11 cadetes egresados de la Academia de Policía de Torreón su incorporación oficial a la corporación debido a que aún no cuentan con resultados de exámenes de parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Coahuila (C3), ubicado en el municipio de Ramos Arizpe.

Así lo informó durante el jueves el director administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, Manuel Salazar, quien señaló que se trata de un requisito obligatorio de parte de los Secretariados de Seguridad a nivel estatal y federal, lo que garantizará que se cuente con elementos totalmente certificados en todos los rubros de la actividad policial.

El funcionario señaló que desde el pasado 24 de diciembre se notificó a un grupo de 16 elementos de dicha situación, misma que los dejaba en espera de los resultados y así ingresar oficialmente a sus labores preventivas en Torreón.

"Efectivamente, en la última valoración que se hizo para que los elementos salgan portando arma se mandan a evaluar a Ramos Arizpe, al Centro de Control y Confianza, dado ello no nos han dado el resultado de varios de ellos; mientras que nosotros no tengamos el resultado final no los podemos ingresar al sistema... Eso fue lo que se les hizo saber en una primera instancia, entonces pues nada más que esperemos, la situación aquí es que llega el mes de diciembre y se van de vacaciones, en fin, no hay un trabajo normal de oficinas, estamos esperando que inicie el año", declaró.

Salazar además señaló que de ese grupo de 16 elementos ya se pudieron obtener liberaciones oficiales de cinco cadetes, por lo que solamente restan 11 los que podrían recibir su "luz verde" para integrarse a la Policía de Torreón hasta el mes de enero.

Los elementos en suspensión "administrativa" además pertenecen a la segunda generación de egresados de la Academia de la Policía, un grupo de 143 elementos que se graduaron durante este mismo mes de diciembre.

El director administrativo de la DSPM Torreón negó que las suspensiones se hayan hecho por otros motivos ajenos a los "administrativos", por lo que llamó a la ciudadanía a tener tranquilidad en que las autoridades se encuentran realizando lo necesario para contar con una corporación "confiable" para los próximos años.

Fueron tres de los 11 cadetes que se encuentran en proceso de espera para su incorporación a la Policía de Torreón quienes solicitaron a El Siglo de Torreón dar su versión del hecho.

Reclamaron por supuestamente ser objeto de un evento de graduación el pasado 19 de diciembre, cuando días después se les suspendió.

"Hemos vivido un año muy difícil porque estamos sobreviviendo con lo de la beca solamente. El 24 de diciembre nos llaman y nos dicen que vamos a estar suspendidos por las pruebas esas; no se nos hace justo que nos pongan en ese tipo de eventos cuando nos van a suspender luego", señaló "Mario", quien pidió mantenerse en el anonimato.

Otros dos elementos llamaron a la corporación a que se les pague su beca correspondiente al mes de diciembre mientras se les incorpora a la DSPM.

Faltan resultados