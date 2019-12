Suspende DSPM a cadetes por pruebas de confianza

Esperan 11 cadetes egresados de la Academia de Policía de Torreón su incorporación oficial a la corporación, debido a que aún no cuentan con los resultados de los exámenes de parte de la Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Coahuila (C3), ubicado en el municipio de Ramos Arizpe.

Así lo informó ayer el director administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Manuel Salazar, quien señaló que se trata de un requisito obligatorio de parte de los Secretariados de Seguridad a nivel estatal y federal, lo que garantizará que se cuente con elementos certificados en todos los rubros de la actividad policial.

El pasado 24 de diciembre se notificó a un grupo de 16 elementos de dicha situación, misma que los dejaba en espera de obtener los resultados y así ingresar oficialmente a sus labores preventivas en la ciudad de Torreón.

"En la última valoración que se hizo para que los elementos salgan portando arma, se mandan a evaluar a Ramos Arizpe, al Centro de Control y Confianza, dado ello, no nos han dado el resultado de varios de ellos, mientras que nosotros no tengamos el resultado final, no los podemos ingresar al sistema... se les hizo saber en una primera instancia, entonces pues nada más que esperemos, la situación aquí es que llega el mes de diciembre y se van de vacaciones, en fin, no hay un trabajo normal de oficinas, estamos esperando que inicie el año".

Trámite

Los elementos en suspensión "administrativa" pertenecen a la segunda generación de egresados de la Academia de la Policía, un grupo de 143 elementos.

5 CADETES

Del grupo original de 16 fueron liberados ya de la "suspensión administrativa".