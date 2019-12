Lucero no celebrará 40 años de carrera en Bellas Artes ni el Zócalo

Aunque en noviembre pasado la cantante Lucero habló sobre la posibilidad de celebrar 40 años de trayectoria en el Palacio de Bellas Artes o en el Zócalo de la Ciudad de México, finalmente optará por el Auditorio Nacional.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales: “Creían que iba a parar con las sorpresas?? Regalo de Navidad: este 6 de junio tenemos cita en el @AuditorioMx. Quiero celebrar con ustedes tantos sueños, metas y mis 40 años de carrera! #SoloMeFaltabasTu para disfrutar este 20.20 que está por llegar”.

En un video que también posteó, la llamada “Novia de América” dijo que decidió avisar desde ahorita para que sus “adorados” y “lucerinas” que viven en otros países o ciudades, se vayan preparando.

“Este show será parte de la celebración por estos 40 años de carrera de los que ustedes son parte. Por eso se los voy diciendo y porque ya no me aguanto la emoción. Ya se los tenía que decir, ahí nos vamos a ver y ahí vamos a estar. Ay, qué bonito”, expresó.

Hace unos días, la protagonista de telenovelas como Cuando llega el amor y Alborada declaró que para cantar en Bellas Artes, lo único que se debía tener es talento, pues tampoco se trataba de cantar ópera.

“He visto a muchos artistas que no son clásicos y han cantado ahí, como pasó con Juan Gabriel, Joan Manuel Serrat y Manuel Mijares. No he planeado en forma (Bellas Artes) como tal, pero yo digo que sí, o quizá lo rento e invito a todos. El Zócalo estaría increíble o la Plaza de Toros. Hay muchos lugares para poder festejar y no desdeño a ninguno”, dijo.