Promueven con concurso respeto a la dignidad

El 13 de enero de 2020 inicia un concurso de dibujo y pintura donde pueden participar los alumnos de nivel primaria y el tema a desarrollar será el respeto a la dignidad de las personas y se podrá participar con un dibujo o con una pintura realizado o realizada por el alumno o alumna.

Los trabajos podrán tratar algunos de los siguientes asuntos implícitos en el tema: La importancia de incluir a todos los alumnos en el proceso educativo, sin importar su condición, origen, raza, religión o género; la trascendencia de practicar en la escuela, el respeto y la tolerancia de las ideas, creencias o prácticas de otras personas, cuando son contrarias o distintas a las de uno; cómo afecta la intolerancia en las relaciones interpersonales y qué consecuencias tiene en la convivencia escolar; la práctica de la tolerancia, la inclusión y la equidad dentro de la escuela, como un medio para detener la exclusión, marginación, segregación, desigualdad, violencia y el acoso en el entorno escolar; y acciones que fomentan una cultura de respeto a la dignidad de las personas en el ámbito escolar.

Se podrá participar con un dibujo o con una pintura por alumno/a. Los trabajos deberán cumplir con las siguientes características: realizarse sobre cartulina blanca, medidas 50x32 cm; elaborarse con uno o varios de los siguientes materiales artísticos: lápiz de grafito, carboncillo, lápices de colores, acuarelas, colores de cera, marcadores de agua, pasteles y acrílicos; no tener escrito ningún texto o leyenda (ni título de la obra, ni nombre del concurso, ni slogan, ni firma o nombre del autor) sobre el anverso del dibujo o pintura; no tener marco, ni márgenes, o marialuisa de ningún tipo; tampoco estar adherido a otro papel o material; también deberá tener escrito al reverso los siguientes datos: a) Título del dibujo o pintura y breve explicación. b) Nombre completo del alumno/a. c) Edad y grado escolar que cursa. d) Domicilio particular y teléfono de casa o celular (o de contacto). e) Localidad y Municipio. f) Nombre de la escuela. g) Nombre del directivo. h) Domicilio y teléfono de la institución. i) Zona escolar.

El concurso finalizará el 29 de mayo del mismo año; se divide en siete etapas, que se desarrollarán simultáneamente en los controles federal y estatal.