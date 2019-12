Mario Villanueva no saldrá de prisión antes de que termine el año: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que, si bien se continúa con las gestiones correspondientes para que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, pueda acceder al beneficio de prisión domiciliaria, es un hecho que no saldrá antes de que termine el año, como se tenía contemplado.

“Como no rindieron el informe justificado las autoridades señaladas como responsables, entonces, el señor magistrado (de apelaciones) y con toda razón, no quiere violentar nada del procedimiento, precisamente porque inclusive podrían interponer una queja quienes no están de acuerdo (con la salida de Villanueva)”, explicó la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero.

De tal suerte que se pretende agotar todo el procedimiento y apegarse estrictamente a la ley y a lo que establece el debido proceso. “Obviamente las autoridades responsables tienen un término para rendir su informe justificado, pero todavía con las vacaciones, se suspendió el término”, acotó.

Sánchez Cordero comentó que este jueves notificó al presidente Andrés Manuel López Obrador con toda precisión, “porque me preguntó” y a pregunta expresa sobre si antes de que termine el año saldrá de prisión el exmancatario estatal, detalló que “seguramente no, precisamente porque no se rindieron estos informes”.

En rueda de prensa, detalló que el exgobernador priista -quien se encuentra preso en una cárcel federal por presuntos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero-, ya cumplió con los tres requisitos para poder compurgar su pena fuera de prisión.

Ello, toda vez que ya acreditó la edad, al contar con más de 70 años; su estado de salud se encuentra disminuido y ha observado buen comportamiento, por lo que “es cuestión de que se valore su caso, para que, efectivamente, darle la oportunidad de que termine de compurgar su sentencia en su domicilio”.

Al dejar claro que no se trata de otorgarle la libertad, sino de que Villanueva Madrid termine de compurgar su condena en su casa, indicó que ya cumplió más de las dos terceras partes de su condena “por mucho… Entonces, él sería un candidato, legalmente en las hipótesis legales para solicitar su prisión domiciliaria, que no su libertad”.