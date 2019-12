Smells like teen spirit de Nirvana llega a los mil millones de vistas en Youtube

El video oficial de dicha canción, el segundo clip más visto en los años 90 en esa plataforma, solo detrás de November rain, de Guns N' Roses, se subió en junio de 2009, lo que significa que tardó poco más de una década en llegar a esta cifra.

"Smells like teen spirit acaba de cruzar 1 mil millones de visitas en @youtubemusic”, se publicó en la cuenta oficial de Nirvana en redes sociales. La noticia también fue reproducida por el fundador de la banda Kris Novoselic, quien el 19 de diciembre pasado dijo que de alcanzar ese millón sería en nombre de Kurt Cobain (1967-1994), líder y vocalista de la formación musical.

