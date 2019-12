Kanye West lanza nuevo álbum evangélico Jesus is born

El cantante y productor estadounidense Kanye West, esposo de la socialité y empresaria Kim Kardashian, lanzó su nuevo álbum evangélico Jesus is born junto con el coro del Sunday Service.

Con Kanye como productor ejecutivo del material discográgico, Sunday Service canta una mezcla de himnos góspel originales, así como reelaboraciones de la propia música del artista, que incluye temas como Ultralight beam y Father stretch.

Esta placa musical con 19 pistas llega como continuación de Jesus is king, álbum con el cual debutó en el número uno en la lista Billboard 200 después de su lanzamiento el 25 de octubre.

Con Jesus is king, su novena producción en la lista de éxitos, el intérprete de temas como Gold digger, Jesus walks y Can’t tell me nothing empató el récord que anteriormente tenía Eminem en el número uno de álbumes consecutivos.

En las últimas semanas, West ha introducido óperas basadas en el evangelio en su repertorio en vivo con el coro del servicio dominical, con el que presentó Mary, en el Lincoln Center de Nueva York, y Nabucco, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.