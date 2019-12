'Ya no son negocio las nochebuenas', señala comerciante de Lerdo

Rodeado de pinos, truenos, julietas y nochebuenas, es como se encuentra a diario Juan Morales. Es vendedor de plantas y comenta que las ventas no han sido buenas.

Aunque es época de nochebuenas, "la gente ya no las compra", dice con tristeza. Ahora, prefieren comprar plantas medicinales o que les sirva para cocinar, "más que tener una de adorno".

Desde las 10 de la mañana, don Juan estaciona su camioneta cargada de plantas sobre la calle Madero. Solo baja algunas plantas para que la decena de peatones que pasean por el Centro de Lerdo, puedan apreciarlas.

Pero su técnica ya no es buena, pues las ventas no han sido buenas. Aunque los pinos pequeños luzcan algunos adornos y una estrella en los alto, no llaman la atención de los compradores.

Ni las nochebuenas resultan atractivas pese a su color rojo intenso o blanco aperlado.

Don Juan se ha visto obligado a reducir sus precios, sacrificando sus ganancias. "Ya no es negocio las nochebuenas, se les hacen caras…No le pierde uno pero hay poca ganancia".

Además, comenta que este tipo de planta resulta delicada, razón por la que ya no es de las más solicitadas.

En esta temporada dice, más que las nochebuenas, otras plantas como la hierbabuena así como la llamada abundancia, son ahora de las más vendidas. La "abundancia", la cual adornó con hilos de color rojo y algunas monedas falsas, han sido de las más solicitadas.

El comerciante de las plantas espera que en los próximos días, las ventas mejoren, a fin de no tener pérdidas en este año.

Caen ventas