A Scorsese le hacen broma con regalo

Esta Navidad quien recibió un regalo inesperado, por parte de su hija, fue el reconocido cineasta Martin Scorsese.

Para nadie es un secreto que las películas favoritas del director de cintas como El Irlandés, no son las de superhéroes y mucho menos aquellas que tienen que ver con el universo Marvel, quizá por ello la broma perfecta que pudo recibir en navidad fue la que le hizo su hija Francesca.

La joven de 20 años subió en su cuenta de Instagram los regalos navideños que le hizo a su famoso padre y lo primero que llamó la atención fue que, la también hija de Helen Morris, envolvió los presentes con papel de los personajes de Avengers.

"Miren con qué estoy envolviendo los regalos de mi padre", escribió la joven en su red social.

La broma está cargada de un trasfondo ya que Scorsese afirmó, hace algunos meses, que para él las películas de superhéroes, específicamente las de Marvel, no eran cine.

"Las películas de Marvel son todo lo que los films de Paul Thomas Anderson, Claire Denis, Spike Lee, Ari Aster, Kathryn Bigelow o Wes Anderson no son. Cuando miro una película hecha por cualquiera de esos cineastas sé que voy a ver algo absolutamente nuevo y que experimentaré algo inesperado y difícil de definir", apuntó en una columna que escribió en el The New York Times.

Por otro lado, Martin Scorsese declaró que El Irlandés podría haber sido su última película, lo anterior, por lo que declaró a Cinemablend.

"Obviamente hemos discutido esto mucho, el que los cines hayan sido comandados por películas de superhéroes, ya sabes, solo gente volando y golpeando y chocando, lo cual está bien si es lo que quieres ver.

Es solo que no hay espacio para otro tipo de películas. No sé cuántas más puedo hacer, tal vez ésta es la última".

Sin embargo, a pesar de la declaración, el cineasta no se ha pronunciado más sobre su retiro, así que habrá que esperar a que pase la temporada de premios y decida informar al público cuál será el siguiente proyecto en su carrera.