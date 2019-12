Falta limpieza en calles de Madero

La falta de mantenimiento a la imagen urbana del municipio de Francisco I. Madero se visualiza fácilmente, ante una gran cantidad de vegetación crecida sobre sus banquetas, bolsas de basura sobre las calles y las pocas áreas verdes que existen están sin el cuidado debido.

Son los habitantes de "Chávez", quienes mencionan que las autoridades no se ve que acudan a realizar ningún tipo de trabajo de mantenimiento a dichas zonas, por lo que, sostienen, pasan los meses y esta problemática sigue igual.

"De siempre las banquetas y la imagen sucia del municipio es algo que no ha importado a las autoridades, la hierba crecida, basura tirada, camellones secos, es una constante en la ciudad. No vemos que la actual administración haga algo en este punto, lo cual también debe ser parte importante de los proyectos que se vayan a generar en Madero, por que si traen un nuevo hospital, lo que es bueno, pero los focos de infección los tenemos cerca con la basura y falta de mantenimiento en las calles", describió el señor Rogelio Macías, habitante de este municipio.

El señor Macías, señaló que de igual forma la poca consciencia de la ciudadanía juega un papel importante, "porque encima que las autoridades no hacen nada, como ciudadanos no respetamos el lugar donde vivimos y aventamos basura a las calles y no ponemos de nuestra parte para que nuestra calle luzca mejor, pues es algo que también perjudica a la imagen de la ciudad y sobre todo a nuestra salud", comentó.

Por lo anterior, piden a las autoridades puedan generar atención a estas observaciones ciudadanas, para que pueda darse solución y como habitantes de este municipio, también hacer que puedan durar las calles limpias.