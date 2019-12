Vicente Fernández envía mensaje de fin de año

El que siempre está muy al pendiente de sus seguidores en las redes sociales es el llamado " Charro de huentitán", y en estas fechas de celebración las usos para mandarles sus mejores deseos.

El cantante Vicente Fernández envió un mensaje navideño y de fin de año: "No crean que se me olvidó este día tan importante", además, agradeció el apoyo a sus fans.

El mensaje que ayer 25 de diciembre subió "Chente" a su cuenta de Facebook, dice: "A toda mi familia que me sigue en las redes, no crean que se me olvidó este día tan importante. Les deseo una muy feliz navidad y que el año venidero los haga pedazos la dicha y los destroce la felicidad. Que Dios los bendiga". En tan solo 40 minutos, el mensaje del popular cantante había llegado a más de 21 mil vistas. Esto se suma al video que subió la noche de este martes, donde desde su casa canta Mujeres divinas, acompañado de un mariachi, que, sin el clásico traje, sigue la potente voz del "Charro de Huentitán".

Las imágenes llevan el siguiente texto: "Feliz Navidad, gracias por el apoyo de tantos años. Les deseo bienestar, salud y amor en estas fiestas decembrinas. ¡Los quiero! El video se ha compartido más de 500 mil veces en redes sociales.

Al parecer el cantante continúa muy tranquilo en compañía de su familia celebrando las fiestas de diciembre y deja atrás todos los chismes que lo rodean, como el que surgió hace unas semanas, y que afirmaba que cansado de los excesos de su hijo, Alejandro, Vicente Fernández habría dejado al "Potrillo" fuera del testamento.

Hace unos meses Vicente Fernández Jr., confirmó que su padre ya tenía listo el testamento y que todo estaba arreglado.

Sin embargo, Alejandro Fernández no figura en los nombres de dicho documento, debido a que "Chente" no está de acuerdo con las constantes fiestas de su hijo, así lo reveló un amigo cercano a Vicente a TV Notas.