Daddy Yankee le gana a Mariah Carey en Nochebuena

El reguetonero Daddy Yankee posteó es sus redes sociales una nota de El nuevo día, en la que se afirma que el video de la canción Que tire pa' lante logró más de 7.7 millones de vistas este 24 de diciembre.

La cifra supera al nuevo videoclip de la cantante Mariah Carey, All I want for christmas is you, que alcanzó siete millones de vistas el mismo día.

En la plataforma de Youtube, el video de “Big Boss" fue el más visto en la noche de Navidad. Recientemente, el boricua celebró que esta misma canción se convirtió en la más escuchada en Estados Unidos.

De acuerdo a las listas de Billboard, Daddy Yankee lidera con la canción QTP en la Unión Americana, mientras que en América Latina, encabeza las posiciones en seis países. El video de la pieza alcanzó los 275 millones de vistas