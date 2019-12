En familia rumbo a Tokio

- La Navidad es una época propicia para renovar la fe y la esperanza, además de encontrar en la unidad familiar esa fortaleza necesaria para apuntar nuevos proyectos, que en el caso de la recién formada familia Ortiz Vélez apuntan hasta los Juegos Olímpicos de Tokio.

Daniel Ortiz, tricampeón del Maratón Internacional Lala e Isabel Vélez, ganadora de la magna prueba en 2017 y 2018, hoy viven su segunda Navidad como marido y mujer, en una historia de amor que comenzó en las pistas de entrenamiento y ha trascendido hasta formar un hogar. Entrevistados para El Siglo de Torreón, los hoy esposos compartieron sus experiencias al comenzar a formar un hogar, luego de que compartieron como novios las diferencias al ahora ser una nueva familia, aprendiendo lecciones que les brinda la propia vida.

Al pie del hermoso pino navideño ubicado en el atrio de la Plaza Cuatro Caminos, Dani e Isa contaron lo que ha sido comenzar a compartir fechas tan especiales ya como marido y mujer: "el año pasado fue nuestra primera Navidad juntos, estábamos acostumbrados a estar cada quien en su casa, visitarnos un rato, pero esa vez nos faltó ponernos de acuerdo, no cocinamos nada especial y prácticamente nos tomó desprevenidos. De último momento organizamos algo sencillo, íntimo para nosotros dos y luego nos fuimos al festejo en grande, fue padre, pero a lo mejor pudimos hacer algo más, finalmente era nuestra primera Navidad y nos tocó aprender", comentaron.

Esa experiencia los ayudó a valorar el verdadero sentido de la Navidad, al estar unidos, en familia, compartiendo la fe y la alegría de la vida misma: "aprendí el año pasado que lo importante no es lo que hubiera en la mesa, lo importante es la compañía, yo le decía el año pasado a Daniel que nos hubiéramos puesto de acuerdo para cocinar algo bien, pero ya de último momento no pudimos hacer nada. Pero más que dolernos, eso nos enseñó que lo realmente importante es el estar juntos", compartió Isabel.

La Navidad no los volvió a tomar desprevenidos en su segundo año como esposos, y en esta ocasión sí se pusieron de acuerdo para disfrutar un menú en forma: "comimos el día 24 con la familia Vélez, luego cenamos en nuestra casa, donde Isabel hizo algo de pierna, un poco de pavo, ensalada y pasta, todo por primera vez", comentó Daniel, a lo que agregó su esposa: "me gusta mucho y le estoy agarrando mucho cariño a la gastronomía; algunas cosas las sé preparar, otras cosas las investigo y salen", sonriendo al reconocer que Dani puede preparar el desayuno, algo más sencillo, pero prefiere evitar la preparación de platillos laboriosos.

Si en alguien despierta ilusión la Navidad, es en los niños, pero para Daniel e Isabel hay motivos muy válidos para planificar su familia y esperar un poco para considerar un embarazo: "nos ilusiona un día tener un hijo que se levante el día 25 a abrir sus regalos que estén en el pino de Navidad, pero ahora estoy respetando mucho el proceso de Isabel como deportista; todo 2019 nos preparamos de manera excelente y en 2020 vamos a hacerlo todavía con mayor intensidad, porque nuestro objetivo es el dar las marcas para calificar al Maratón Olímpico de Tokio, ya en el momento que ella y yo decidamos tener un hijo, lo haremos para vivir esa experiencia también", señaló Daniel, tomado de la mano de su esposa.

Su lista de peticiones de regalos para Santa Claus tiene un común denominador: "le pido más que nada el tener un 2020 con mucha salud, que me permita seguir realizando el deporte que tanto me gusta, regresar a correr un maratón es lo que más deseo", dijo Vélez. "Queremos hacer una preparación exageradamente interesante para el próximo maratón que corramos, y es la ilusión que nos despierta más interés rumbo a 2020; todavía no decidimos cuál maratón vamos a correr entre marzo y mayo, pero vamos a elegir de una manera bien pensada, con el objetivo de lograr dar las marcas que nos permitan calificar a los Olímpicos", sentenció Ortiz.

Daniel e Isabel coincidieron en que el mejor regalo material que se dieron durante su etapa de novios fueron relojes, un Garmin deportivo para Isa y uno elegante para Dani.