El estelar J.J. Watt está de vuelta con Texanos

- J.J. Watt regresó a los entrenamientos con los Texanos de Houston ayer, aumentando la posibilidad de que el ala defensiva vea acción en los partidos de postemporada del equipo en dos semanas.

Watt ha estado fuera desde el 27 de octubre luego de que se desgarró el músculo pectoral, una lesión que requirió cirugía.

"Me siento muy bien", dijo Watt. "Hemos trabajado muy duro en la rehabilitación. Tuvimos un camino bastante tranquilo y todo ha ido muy bien. Así que estoy muy emocionado de estar de vuelta en el campo con todo el mundo, y de ayudar a mi equipo y jugar para esta ciudad".

Watt ha estado trabajando con los entrenadores y el personal médico del equipo por algún tiempo y señaló que sintió bien con los ejercicios. Comentó que en estas prácticas utilizó un arnés y que seguirá usándolo para protegerse en los entrenamientos. Dicho arnés evita que su brazo se haga demasiado para atrás, pero señaló que no limita que mueva su brazo hacia el frente o lo levante.

Dijo que pensó que podría regresar a tiempo para la postemporada poco después de que se lesionó.

"Cuando me lesioné pensé que sería todo", comentó. "Ni siquiera pensé que había una posibilidad y después literalmente unos dos días después de la operación me sentía tan bien que pregunté ¿existe una posibilidad remota? Dejamos la puerta abierta".

Es la tercera ocasión en cuatro temporadas que Watt sufre una lesión grave. Se perdió los últimos 13 partidos de 2016 por una lesión en la espalda y que requirió de cirugía, y participó en sólo cinco juegos en 2017 antes de fracturarse la pierna. La campaña pasada jugó los 16 partidos y fue elegido al primer equipo All-Pro después de terminar con 16 capturas y 18 tacleadas en derrotas.

Watt dijo que la recuperación de esta lesión fue mucho más sencilla que la que recibió cuando se lastimó la pierna y espalda. Sin embargo, aunque espera jugar en el primer partido de playoffs de Houston señaló que probablemente no participará en todas las jugadas.

"Estoy seguro de que no será algo de todas las jugadas, sólo para el primero", comentó. "No creo que esa sea la mejor situación. Pero ya veremos como me siento en las próximas dos semanas y obtendremos un indicador antes del juego. Estoy seguro de que tendremos un buen plan".