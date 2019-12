Finaliza año sin solución en pago de quinquenios

Está a punto de concluir el 2019 y no se llegó a una solución en torno a la falta de pago de quinquenios a trabajadores del sector educativo, un aspecto que generó diversas movilizaciones en el año que está por concluir.

El adeudo data de sexenios anteriores, por lo que hay personas que se jubilaron sin haber visto el recurso que les tocaba por este concepto y otras más que fallecieron sin haberlo recibido.

A decir de Esther Román Soto, miembro de la Casa del Jubilado de la Sección 44 del SNTE, ser jubilado por esta sección sindical es un privilegio, ya que gozan de beneficios que no tienen los maestros de la Sección 12, por ejemplo, sin embargo, todavía están pendientes aspectos como los quinquenios.

"Ahorita nuestros representantes son los que están luchando para que se llegue a concluir, se hicieron eventos masivos este año, pero todavía se tienen que poner, como es en forma general ellos tienen que negociar para que se nos pague, pero esperemos que sí, tenemos la esperanza de que sí va a lograrse", señaló.

Y constató que inclusive ha habido casos de personas que llegaron al final de sus días, sin recibirlo.

"Solamente nuestras autoridades serán las que tienen que decidir cómo hacerle, porque muchos de nuestros compañeros desafortunadamente ya se adelantaron en el camino, ya no tuvieron ese beneficio, hasta el caso de mi esposo, él falleció y también ya no tuvo derecho y no sabemos qué va a pasar con esa situación", señaló.

Ante ello, consideró que en el caso de los jubilados es más apremiante que se resuelva este tema, porque se les quita parte del sueldo y el ingreso por los quinquenios sería de mucha utilidad para ellos.

Ningún dirigente de las secciones 12, 44 y 35 del SNTE se atreve a dar un monto general del adeudo, sin embargo, se ha estimado en más de 700 millones de pesos ya que, dependiendo de su antigüedad, el monto que se le debe a cada trabajador con este derecho adquirido va de los 11 mil a los 140 mil pesos.