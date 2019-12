Personajes en la historia de México

NÚMERO 7 DE LA SERIE CINCO COAHUILENSES, PRESIDENTES DE MÉXICO, QUE CORRESPONDE AL NÚMERO 6 QUE SE REFIERE A LOS PRESIDENTES DE MÉXICO QUE HA DADO COAHUILA

Fue a finales de 1909, cuando don Francisco I. Madero realiza su primera gira política, según dice don Ricardo García Granados en su Historia de México, tomo II: En vista de que Madero disponía de una regular fortuna, así como de que no había tenido hijos de matrimonio y de que su esposa compartía sus ideales políticos, se facilitó por ese lado su campaña electoral a fines de diciembre de 1909, emprendió su primera gira, acompañado por su abnegada esposa, por el licenciado Roque Estrada y por su mecanógrafo Elías de los Ríos, rumbo a Querétaro, para seguir de allí a Guadalajara, Sinaloa y Sonora y regresar por la vía de Chihuahua.

...Continuando el Señor Madero con sus giras políticas, podemos leer en la revista Impacto del 24 de enero de 1985, cómo fue hecho prisionero en Monterrey, N.L.

En su gira política por varias ciudades de la República, el Sr. Madero y el Lic. Roque González Garza, fueron aprehendidos en Monterrey, el 7 de junio de 1910, por órdenes del Juez de Distrito de San Luis Potosí, habiendo sido enviados a dicha ciudad y encarcelados, pero el 22 de julio, ambos fueron puestos en libertad bajo fianza, teniendo la Ciudad por cárcel, y en la madrugada del 6 de octubre, el Sr. Madero logró escapar huyendo a los Estados Unidos, de donde mandó circulares a sus partidarios, con instrucciones de iniciar las hostilidades el 20 de noviembre de 1910.

De la forma en que huyó el señor Madero a San Luis Potosí, en su Historia Gráfica de la Revolución, le ayudó al caudillo nos narra:

Le ayudó al caudillo en los primeros preparativos de la fuga el Dr. Rafael Cepeda, que en jefe de los partidarios de no reelección en San Luis Potosí. Se lleva a efecto aquella en la madrugada del 5 de octubre, después de haber burlado a sus vigilantes y de pernoctar en la casa de don Julio Peña.

Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos, a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos nuestra Independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable. En cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz, pero una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la Patria, sino enriquecer un pequeño grupo, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos las explosiones y contratos lucrativos.

1.- Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en Junio y Julio del corriente año.

2.- Se desconoce al actual gobierno del General Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de legalidad, y apoyando, con los elementos que el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México...

3.- Además de la Constitución y leyes vigentes, se declara Ley Suprema de la República el principio de No Reelección, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los Gobernadores de los Estados y de los Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas.