Crece depresión en temporada navideña

Las estadísticas que se tienen muestran que durante la temporada navideña, los casos de depresión se elevan.

Soledad Ruiz Canaan, Directora del Instituto de Salud Mental del Estado, dijo que lamentablemente esta época se ha convertido en consumismo y es eso lo que provoca la mayor depresión.

"El sentido de la Natividad es otro, es más humano, es el estar con la familia en paz y no el regalar", dijo.

Lamentó que en esta temporada se eleven no solo los casos de depresión por la falta de recursos o por la falta de un familiar, también crece el consumo de bebidas embriagantes y el uso de otras sustancias.

"Todo esto son focos rojos, a los cuales tenemos que ponerle atención y acudir con un especialista a que nos atienda o a que atienda al ser querido que presenta este problema", dijo.

Pero Ruiz Canaan apuntó que se debe de entender que acudir con un especialista no es cuestión de locos, sino de atender una enfermedad como cualquier otra, pero mental.

Explicó que los especialistas trabajan mucho para lograr sacar a una persona de la depresión y más en estas temporadas, aunque el mayor problema es cuando esa persona regresa a su mismo círculo de vida y vuelve a caer en depresión.

"Por eso muchas de las personas que caen en depresión suelen ser reincidentes, porque no salen de su círculo, creen tener la fuerza suficiente para no caer a pesar de regresar con las mismas amistades y luego caen y ya no quieren recibir la atención", aseveró.