Siete extrañas tradiciones navideñas alrededor del Mundo

Alrededor del mundo existen diferentes tradiciones en fechas emblemáticas y Navidad no es la excepción. Estas son 7 de las más extrañas que hay en el mundo. ¿Ya las conoces?

1.- El terrorífico Krampus - Austria y Alemania: ¿Sabías que Santa Claus tiene un ayudante malvado? Se llama Krampus y es conocido principalmente en Austria y Alemania, aunque también se extiende hacia otros países como República Checa y Hungría. Es un demonio con cara horrorosa y grandes cuernos, cuyos rasgos recuerdan a una cabra; viste un enorme abrigo peludo y ruidosas cadenas. Se dice que llega a asustar, golpear y desaparecer a los niños mal portados.

De acuerdo con la revista Smithsonian, sus orígenes se remontan al paganismo pregermánico y a la mitología nórdica, pues se cree que es el hijo de Hel, deidad del inframundo. El día del Krampus se celebra el 5 de diciembre, un día antes que el de San Nicolás. En varias regiones de Austria y Alemania se realizan desfiles protagonizados por este personaje. Si eres turista, esta experiencia podría resultar aterradora: los Krampus asustan a los visitantes sin ningún reparo y los golpean con varas. El desfile más grande de Austria es el de St. Johann/Pongau, con más de mil personas disfrazadas; también puedes ver al ayudante de Santa en el mercadillo navideño de Múnich, Alemania.

2.- Adorno de araña y telaraña en el árbol de Navidad – Ucrania: Una araña o una telaraña no es precisamente el adorno más adecuado para un árbol de Navidad, pero en Ucrania es totalmente diferente. La leyenda detrás de este adorno cuenta lo que le ocurrió a una familia pobre. La madre era viuda y vivía con sus hijos, no tenían para comprar un Árbol de Navidad. Un día la piña de un árbol cayó al suelo y poco a poco comenzó a crecer un otro mismo que los niños cuidaron para que en Navidad pudieran adornarlo. A la llegada de la Navidad, la familia no tenía suficiente dinero para decorar su árbol, por lo que se fueron a dormir tristes y desconsolados en víspera de Navidad. Cuenta la leyenda que a la mañana siguiente, el árbol de Navidad estaba cubierto de telarañas y que al momento de que la familia abrió las ventanas, los rayos del sol dieron en la telaraña y se convirtió en oro. Después de eso la familia no volvió a ser pobre nunca más. Otras versiones relatan que fue Santa Claus o mismísimo niño Dios quien cambió las redes de telaraña por oro. En Ucrania esta leyenda se ha convertido en una tradición y es muy común que el árbol de Navidad se adorne con una telaraña o una arañita; esta última puede ser dorada, plateada, de cristal o con incrustaciones de piedras preciosas. Estos detalles simbolizan la buena suerte.

3.- Baño familiar en Sauna - Finlandia: El sauna es un ritual finlandés, región donde habita Santa Claus. Según la BBC esta actividad se realiza desde hace varios años cuando unas personas cavaron un foso para después calentarlo con piedras. En este país hay saunas en casa, fábricas, hoteles y hasta en oficinas. El sauna navideño es catalogado como una de las tradiciones más antiguas del país. La actividad se lleva a cabo en la tarde de víspera de Navidad cuando los miembros de la familia se bañan en un sauna. Este se adorna con velas y linternas, además de antes limpiarlo completamente, esto se debe a que el sauna navideño representa pureza.

Después de finalizar el baño y de limpiar cuerpo y mente, la familia disfruta de la cena y después recibir los regalos de Santa Claus. También es importante llevar dulces para el duende del sauna, ya que se cree que cada baño de este tipo tiene un elfo o duende al que se debe cuidar y respetar.

4.- Tió de Nadal – Cataluña: En Cataluña además de Santa Claus existe Tió de Nadal, un pequeño tronco de madera al que se le dibujan boca, ojos, y nariz, además de ponerle una manta. Hubo varias tradiciones con este tronco, desde quemarlo hasta golpearlo, esta última porque se decía que representaba en invierno a la naturaleza dormida y con eso lo hacían despertar. En la actualidad al tronco caricaturizado se le va alimentando por semanas para que crezca; después se le golpea con palos en plena Navidad mientras se le canta y éste defeca regalos. A esta tradición se le llama Fer Cagar el Tió de Nadal, lo cual se traduce al español como "Hacer cagar al Tió de Nadal".

5.- Comida navideña KFC – Japón: Aunque para muchos a lo largo del mundo ir a KFC es algo normal y sin importancia, en Japón se ha convertido en el platillo principal para Navidad. Se dice que esta idea surgió cuando Takeshi Okawara, gerente del primer KFC en dicho país, escuchó a unos extranjeros decir que extrañaban cenar pavo en Navidad. De esta manera, el pavo lo reemplazó por pollo frito y comenzaron a vender el "Barril de Fiesta", el cual llevaba pollo frito, pastel japonés y una botella de vino. Hoy en día se puede ver a demasiada gente haciendo fila en KFC durante la Navidad para adquirir su Barril de Fiesta.

6.- Caganer – Cataluña: Otra tradición navideña en Cataluña es el Caganer, una figura navideña representada por una persona sentada haciendo del baño De acuerdo con la revista Smithsonian, esta tradición lleva poco más de 200 años y, aunque tradicionalmente el personaje es representado con una camisa blanca, gorro rojo y pantalón de color negro, los últimos años se han personalizado de celebridades como Donald Trump, el independentista Carles Puigdemont, la reina Isabel o la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, entre muchas otras figuras. Esta pequeña figura que se pone en la esquina del pesebre navideño y representa la fertilidad, aunque en caso de no ponerlo, se dice que no habrá buenas cosechas.

7.- Bruja Befana – Italia: Durante la noche del 5 de enero y en plena celebración religiosa de la Epifanía, una bruja a la que le llaman "La Befana" recorre las casas de Italia para dejar regalos a los niños. Durante este día las personas se disfrazan de brujas para deambular y de igual manera ir dando obsequios a los más pequeños. La historia que le da vida a este personaje según la página. La gazzetta italiana habla sobre una bruja a la cual los 3 Reyes Magos le pidieron ayuda para llegar a Belén, además de ofrecerle que se uniera a ellos, pero ella se negó. Lo mismo ocurrió horas después cuando un sacerdote le pidió el mismo favor y de nueva cuenta no accedió. Cuando vio una luz en el cielo, en ese momento supo que tuvo que haber ido con ellos. Inmediatamente recogió los juguetes de su hijo ya fallecido y se dispuso a alcanzarlos, pero nunca lo consiguió. Se dice que hasta la fecha, la bruja sale en Navidad obsequiando juguetes esperando encontrar al niño Dios.