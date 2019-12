Banda Super M traerá a México su propuesta de K-pop

La banda de K-Pop, Super M, llegará a México, como parte de su tour We are the future, el próximo 9 de febrero, en lo que será su gira debut luego de formarse este año por distintos miembros de los grupos coreanos EXO, SHINee y NCT.

La empresa organizadora del evento había dejado en suspenso al público en redes sociales, al publicar que daría un anuncio importante y así fue cuando develó la presentación en la Arena Ciudad de México del grupo proveniente de Seúl, Corea del Sur. Super M incluyó México para la gira promocional de su primer álbum homónimo. Taemin, Baekhyun, Kai, Taeyong, Ten, Lucas y Mark ya tienen temas exitosos que pondrán a cantar a sus fanáticos en territorio nacional como Jopping y I can't stand the rain. Super M tiene integrantes de la agrupación SHINee, donde se encontraba el cantante Kim Jong-hyun, quien murió en 2017 presuntamente por suicidio, se le encontró inconsciente en su departamento, con reportes de la policía, el artista de 27 años inhaló humo con unos bloques de carbón.