Piden a laguneros rescatar esencia de la Navidad

Hoy en día, cuando muchas familias atraviesan momentos difíciles de tipo económico por no tener empleo, moral por haber perdido a un ser querido, de salud al tener un enfermo en casa o de violencia, el padre José Luis Escamilla Estrada, párroco de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, hace una reflexión sobre lo que significa la Navidad y la importancia de no solo compartir regalos o una gran cena, sino dar algo que no hay que comprar y que todas las personas lo tienen: regalar parte de su tiempo a quien lo necesita, escuchar con amor y comprensión a quien enfrenta una gran pena.

Dijo que "La Navidad como tal es una fecha que permite a las personas maravillarse ante tanto amor que Dios ha tenido y que sabiendo que se necesitaba se comprometió con la humanidad para preparar la venida del Salvador". Mencionó que muchas personas adultas recuerdan que desde niños, celebraban la llegada del niño Jesús al rezar el rosario, pedir posada, romper la piñata, recibir bolos y algo de comida.