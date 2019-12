Marysol Sosa revela que está embarazada

Marysol Sosa, hija del fallecido cantante mexicano, José José, reveló que está en espera de su segundo hijo al lado de su esposo, Xavier Orozco, sin embargo, este embarazo es especialmente sorprendente debido a que la hija del "Príncipe de la canción" aseguró que concibió a este bebé justo cuando murió su padre.

La hija de José José y la actriz Anel Noreña, Marysol Sosa, tuvo un año de emociones encontradas, luego de que se desatara la polémicas por la muerte del cantante, se enteró de que estaba en espera de su segundo hijo, un momento que la inundó de felicidad, a mitad de una disputa mediática en contra de su hermana, Sara Sosa.

De acuerdo con la revista "TvNotas", Marysol de 37 años, ronda las 15 semanas de embarazo. Su familia, principalmente su hermano y su mamá, ya saben de la noticia y también están ansioso de conocer al que sería nieto de José José. La hija del "Príncipe de la canción" confesó que empezó con síntomas que la hicieron sospechar de su nuevo embarazo.

"Comencé a sentirme mal y muy cansada, pero pensé que era por toda la tensión e incertidumbre que se vivió con la muerte de mi papá, así que no le tomé importancia. Casi un mes después fuimos a Acapulco y me sentí peor".

Fue a su regreso a la ciudad que puedo confirmar la noticia con su médico de cabecera: "Al regresar a la ciudad fuimos con mi ginecólogo para salir de dudas, y me confirmó la noticia; me hizo un ultrasonido y no vimos que estaba embarazada, sino... ¡embarazadísima!".

Y pese a que aún se desconoce el sexo del bebé, Marysol asegura que de ser un niño se llamará José, acuerdo al que ya llegó con su esposo Xavier, quien aceptó con gusto la noticia: "Definitivamente, si es niño, claro que se llamará José, y Xavier está de acuerdo".

Marysol Sosa y Xavier Orozco se unieron en matrimonio en octubre de 2014, y luego de cuatro años juntos trajeron a este mundo a su pequeña hija Elena, quien ya tiene un año de edad.