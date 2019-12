¿Un sueño de dos?

Seguramente la mayoría ha soñado con la boda perfecta al lado de su persona ideal más de una vez, sin embargo, ¿qué ocurre cuando no es un sueño compartido?

La ilusión de casarse no siempre llega a ambas partes al mismo tiempo, es muy común que únicamente uno de los dos muestre más emoción. Es importante comunicarse de forma clara para reacomodar las expectativas y miedos que cada uno tiene. De igual forma, tómate tu tiempo para reflexionar y revisar las expectativas propias hacia el compromiso, ya que algunas ocasiones el deseo de casarse tiene que ver más con un ideal que con el compromiso de dos adultos.

Cuando hay dudas

Verónica Mercado Espinoza, psicóloga y maestra en Terapia de Familia y Pareja, indica que las causas por las que tu pareja se niega a dar el sí al matrimonio son muy diversas y personales, ejemplo de ello está el temor al fracaso derivado del divorcio de sus padres o cuando la relación carece de comunicación y confianza. También pueden existir fallas estructurales en la economía, falta de intimidad, problemas en la forma en la que se demuestra la afectividad, o falta de madurez de una o ambas partes. Incluso, el avance de la mujer en búsqueda de su igualdad social con el hombre podría convertirse en una de ellas. Las estadísticas del INEGI arrojaron el año pasado que en nuestro país hay más hombres casados (43.2 por ciento) que mujeres (40.1 por ciento).

El momento perfecto

Luego de cumplir 2 años de relación, es el momento perfecto para hablar sobre comprometerse, ya que muchos estudios indican que este es el tiempo máximo que puede durar el enamoramiento, una emoción que tarde o temprano tiene que culminar. Si ya pasó ese lapso, conoces bien a tu pareja en todos los ámbitos, desde laborales hasta sociales, costumbres y hábitos, y aún así quieres casarte con esa persona, el enamoramiento ya se ha convertido en amor.

MATRIMONIO EN LA ACTUALIDAD

Pareciera que en la actualidad el matrimonio ha perdido relevancia en la población joven, o al menos así lo percibimos en los medios de comunicación y redes sociales, pese a eso, las estadísticas continúan diciendo que los casados viven más y viven con mayor calidad de vida. El matrimonio como tal no es necesario, pero sí lo es la vida en pareja para sentir que se vive con plenitud emocional.

Que tu pareja no muestre la misma emoción por la boda, no quiere decir que no te ame. No olvides que es válido tener opiniones e ideologías diferentes, siempre y cuando se tenga un objetivo común y ese sea su amor.

En busca del amor duradero

8 de cada 10 hombres de 18 a 22 años les gustaría contraer matrimonio con su pareja

2 de cada 10, vivir en unión libre

9 de cada 10 mujeres de 18 a 23 años les gustaría contraer matrimonio con su pareja

1 de cada 10, vivir en unión libre

La relación estable se percibe desde 4 meses hasta los 2 años 10 meses.

*Datos obtenidos en sondeo realizado para la redacción de esta nota.