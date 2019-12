Todo listo

En una boda siempre salen a flote los nervios, las prisas y sobre todo, los contratiempos. Para evitarte aquellas desagradables sorpresas es recomendable verificar que todo esté en orden a través de un ‘checklist’.

Esta actividad consiste en revisar los detalles de tu evento –desde los más pequeños hasta los más grandes– para tener todo bajo control.

Cuando llegue el gran día, prepárate. Sigue paso a paso esta lista de verificación nupcial que hemos preparado para ti.

Un detalle fundamental en cada celebración es acordar un horario fijo con los proveedores. Los centros de mesa, las flores y hasta el pastel deben estar listos cuando tus invitados lleguen. Confirma la hora, el día y la locación para disfrutes tranquilamente tu enlace nupcial.

Lo más importante en una boda es disfrutar cada momento, para ello es indispensable que asignes un horario y este se respete. La ceremonia religiosa, la recepción, el vals, el brindis y la cena tiene que ir acorde al plan establecido.

Las flores, los recuerdos, las invitaciones y hasta el coche donde se trasladarán los novios son cosas que pueden ser insignificantes para mucha gente, pero si no son preparados con tiempo o no reciben la atención adecuada, se convierten en un dolor de cabeza. ¡Qué no te ocurra!

El portafolio nupcial es un recuerdo que estará plasmado para siempre, por lo que se recomienda hacerlo después de la sesión de maquillaje y previo a la ceremonia religiosa. Si lo haces después, corres el riesgo de no salir como esperabas. Ponte de acuerdo con tu fotógrafo y ten un recuerdo intemporal.

Hasta en los mejores eventos existen imprevistos, así que prepárate y no dejes pasar este punto. El kit ideal está conformado por un estuche de costura (con aguja, hilo y tijeras), medicamento para los nervios, perfume, maquillaje para el retoque y tu cepillo de dientes o dulces de menta.

Durante ese día, hasta el mínimo detalle cuenta… ¡pero tampoco te presiones!, si las cosas resultan diferentes trata de disfrutar cada momento; es una fecha que formará parte de ti y de tu ser amado.

Checklist de la boda

Lo esencial

• Elegir fecha

• Fijar presupuesto

• Apartar ceremonia y recepción

• Definir lista de invitados

Ceremonia

• Trámites

• Decoración

• Anillos

• Padrinos

• Damas de honor

• Objetos simbólicos

Recepción

• Decoración

• Pastel

• Aperitivos

• Bebidas

• Platillo

• Postre

• Pastel

Proveedores

• Catering

• Fotografía

• Video

• Música

• Flores

Novia

• Vestido de novia

• Complementos

• Maquillaje

• Peinado

• Kit de emergencia

Novio

• Traje

• Complementos

• Boutonniere

Extras

• Invitaciones

• Mesa de regalos

• Transporte

• Asignación de mesas

• Regalos para invitados

• Despedida de solteros

• Luna de miel