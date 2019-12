Por siempre recién casados

Antes del matrimonio, existen dudas acerca de cómo va a ser su nueva etapa y a qué se van a enfrentar. Hay retos que los harán dudar, pero es posible que la sensación de luna de miel perdure por más que algunas semanas. Aquíhablaremos de quées lo que pueden hacer para empezar su “felices para siempre”.

El otro

Existe un cierto miedo sobre el cambio que puede surgir después de estar juntos, o si es el “hombre perfecto” con el que decidiste casarte. Conforme pasa el tiempo, hay cosas que te pueden incomodar; sus ronquidos, su forma de dormir, o su posible desorganización. ¿Cómo vives con ello?

La convivencia diaria ayuda a que ambos descubran sus defectos, virtudes y, sobre todo, a compartir experiencias que los hace crecer en la relación. Pero, para poder aceptar sus defectos, debe haber empatía; esto te ayudará a tener consideración de sus actitudes y admitir que no existe la perfección.

Cuando hay actitudes que no les agradan, es importante la tolerancia, el respeto para poder hablar de ellas, reconocer que no solo tu pareja comete errores y sobre todo no pretender que cambie lo que no te agrada. El punto es tratar de mejorar, ambos, sin perder la esencia de cada uno.

Otro punto importante es ser objetivos, hacer un balance y diferenciar entre sus acciones positivas y negativas, comprender si es un simple defecto con el que puedes convivir o del que realmente te debes quejar.

Trabajando el “por siempre”

En el matrimonio se pasa a una etapa de maduración, donde hay compromiso, intimidad y lo más valioso, romance; uno de los complementos fundamentales para que sigan esa llama encendida. Aunado a esto, la salud emocional de los dos es indispensable dentro de un amor maduro, ya que ambos brindarán estabilidad a la relación. De acuerdo a la terapeuta Leticia Almaraz Ramos, la comunicación es lo más importante para resolver los conflictos y llegar a un acuerdo, sin tener que tocar fondo.

Para no llegar al divorcio a causa de la insuficiente comunicación que existe, es indispensable que se den un espacio para retomar el tema de su relación y, sobre todo, no olvidarse de ser pareja, convivir y volver a disfrutar de aquellos momentos que hicieron unir sus vidas.

“Es necesario que no se pierda esa conexión de comunicación, no supongan, no inventen y hagan cosas para generar la felicidad dentro de la relación, cuida a tu pareja y de sus necesidades ya que, esa persona será tu compañero de vida”, comentó la terapeuta. Es indispensable, que los dos vayan tomados de la mano en el camino a pesar de las adversidades y dificultades que se presenten, para así, lograr un amor duradero.

• Es indispensable, que los dos vayan tomados de la mano en el camino a pesar de las adversidades y dificultades que se presenten.