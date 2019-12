Buscando el control

Cuántas veces hemos soñamos con tener una boda de encanto, esa en la que tu vida se vuelve un cuento de hadas. Sin embargo, el momento de la planeación cambia todo, lo primero que se nos vine a la mente es ¿cuánto voy a gastar?,¿es necesario?, la respuesta podría ser un no. Pero no te desanimes, estas son algunas consideraciones que puedes hacer para no perder el control de tus finanzas y aún así tener la boda que siempre has querido.

• Recuerdos: por lo general, en todas las fiestas no pueden faltar los famosos recuerdos. Considera que puede ser un un objeto que el invitado no va a conservar. Aquí tienes básicamente dos opciones, eliminarlos de tu boda o elegir algo más económico y útil. • El vestido: elegir tu vestido de novia puede ser amor a primera vista o casi un martirio. Y en cuestión de finanzas, tendemos a cometer el gran error de tomar una decisión apresurada. Antes de quedar hechizada por un ajuar, intenta buscar varias opciones tanto de estilo como de precio. Planea un tour por varias casas de novia de la ciudad e incluso date la oportunidad de visitar los outlet, podrías encontrarte con una grata sorpresa. • Venue: la logística de tu boda será la clave para obtener la boda que deseas y a los mejores precios del mercado. En el caso de tu venue, ya sea salón, jardín o cualquier espacio destinado a la celebración, la consideración del tiempo es apremiante. Has notado que hay meses en los que parece que todos se casan, eso es porque como en todo, existen temporadas altas y bajas. Si buscas casarte en un jardín, probablemente para los meses de otoño-invierno podrías conseguirlo a un menor precio; solo será cuestión de que tomes las precauciones debidas para el resto de los detalles. • Comida: Y como se ha llegado a decir “la comida nunca sobra”, pero en cuestión de presupuesto lo mejor es marcar limites. Uno de los puntos a considerar es que realmente gran parte del dinero se puede ir en nuestras bebidas, así como lo lees. Una de las opciones es buscar una persona especializada en mixología que te pueda asesorar en la compra, preparación y distribución de bebidas. En ocasiones por ahorrarnos esfuerzo, hacemos un promedio de compra de botellas que al final puede no ser tan efectivo. En cuanto a los alimentos, no pases de 3 tiempos y considera que una mesa de snacks podría salvarte de entradas más elaboradas. • Es su boda: no traten de quedar bien con la gente. Si quieren que su boda sea especial, solo tomen en cuenta a las personas que realmente quieren que estén ahí festejando esa nueva etapa con ustedes. RELACIONADA Gastos indispensables En la vida, hay momentos especiales que te van a marcar. Es por ello que el fotógrafo debe ser uno de los “invitados” principales de tu boda. Recuerda que será la persona que va a capturar para la posteridad los momentos más importantes de su gran día. ENTRESACADO • El gasto de una boda en promedio es de 150,000 mil pesos.