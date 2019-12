¿Con o sin velo?

La fecha por fin se acerca. Ya tienes el vestido de tus sueños, las zapatillas que te llevarán al altar y un maquillaje celestial. Todo luce perfecto, ¡pero espera!, falta añadir un último detalle que ha acompañado a millones de novias en su enlace nupcial: el velo.

El velo no solo es un accesorio, es un artefacto que para diferentes culturas representa belleza y tradición. En la antigüedad, por ejemplo, se utilizaba para proteger a la novia de las influencias externas o para evitar que el novio vea el rostro de su prometida antes de su enlace.

Sin embargo, el tiempo avanza y la moda nupcial revoluciona. Ahora existen diferentes modelos que seguramente le darán un toque especial a tu estilo. Eso sí, debes tener en cuenta algunos detalles al momento de elegirlo… pero no te preocupes, hemos recopilado los más importantes para que encuentres el velo indicado y luzcas radiante el día de tu boda.

Este punto es súper importante y no lo debes olvidar. A pesar de que es un accesorio cultural, tiene que ir acorde a tu vestido y al estilo de tu evento... no querrás lucir descombinada el día de tu boda ¿verdad? Busca el mismo tono, que no brinque a la vista las diferencias y que de esta manera logre un ‘look’ armónico.

Por ejemplo, si tu vestido está muy elaborado o tiene muchos detalles, elige uno que no sea llamativo. Lo ideal es buscar un velo sencillo para lograr el balance.

Ten en cuenta el horario y el escenario de tu enlace nupcial, es decir, si la recepción será en el interior de un elegante salón o en el majestuoso paisaje de una playa. Por lo regular, cuando se trata de una boda al aire libre lo correcto es usar un velo de novia sencillo, mientras que para una boda de noche se puede usar uno más elegante.

No esperes que el velo haga la función de cola del vestido de novia. Si decides que sea largo, procura que este sea del mismo tamaño del vestido.

Es un hecho que todas las novias quieren lucir radiantes e impecables durante toda la ceremonia, por lo tanto, debes escoger un velo que favorezca a tu cuerpo. Si eres de estatura baja te lucirán los que llegan al codo o a los dedos de la mano, o si eres de talla grande te favorecerán aquellos que no tienen volúmenes y colocados hacia atrás.

Como el velo enmarca la cara, la forma de esta es un denominador importante para escogerlo. Pídele ayuda a tu proveedor para elegir el accesorio ideal.

Esta es una de las cosas que debes hacer desde el principio, pues la elección del peinado juega un papel importante para determinar qué tipo de velo y tocado debes utilizar. Por ejemplo, un tocado pesado, un velo largo o uno de múltiples capas requieren de un peinado recogido como un moño.

Guía de velos

Ya tienes las recomendaciones, ahora es momento de escoger el velo que más te guste. Aquí te decimos los diferentes tipos que podrás encontrar. ¡Toma nota!

• Velo catedral: Con él podrás dar una declaración inolvidable gracias a que es clásico y tiene un toque real. Con más de dos metros de tela que se extienden desde el tocado, el velo se deslizará con gracia más allá del ruedo del vestido.

• Velo de longitud media: Este estilo, incluyendo los que llegan al codo, a la punta de los dedos y los velos de capilla, definen la parte superior del cuerpo para dar una silueta halagadora. Esta opción ofrece un aspecto tradicional, pero también funciona con vestidos de longitud media y otros estilos alternativos.

• Velo de Jaula: Dicha opción cubre solamente la parte de la cara y se fija a una diadema o a un peine. A menudo se fabrica con estampado de red de tul ruso, este estilo remite a un ambiente vintage que se fusiona perfectamente con los vestidos de boda modernos.

• Velos Blusher: Si estás soñando con hacer una gran revelación durante la ceremonia, lo que necesitas es un velo blusher para ocultar tu cara durante la entrada y en tu camino al altar por el pasillo.

Después de la ceremonia, cambia tu velo por una peineta o diadema que añada brillo y no se interponga en tu camino hacia la pista de baile.

Mover tu velo incluso dos o tres centímetros transformará tu look entero, así que prueba diferentes formas de colocarlo para ver cuál prefieres.

Peineta: Para un look versátil

Tiara: Para un estilo elegante

Diadema: Para un look bohemio