Los niños laguneros de La Voz Kids cuentan cómo celebran la Navidad y qué le pidieron a Santa

¿Ya tiene todos sus regalos? ¿Ya está cocinando su cena de esta noche? Llegó uno de los días más esperado por muchas personas: la Nochebuena.

Este 24 de diciembre los laguneros cenarán al lado de sus familiares, parejas o amigos. Los abrazos no pararán ni tampoco los buenos deseos. Los niños esperan ansiosos los regalos que traerá Santa Claus en su costal. Para celebrar la Nochebuena, qué mejor que hacerlo con los niños laguneros que participaron en La Voz Kids de Televisa: José Pablo Montaña, Adolfo Graciano, Ronaldo Ávalos, Óscar y Ricardo Romero. Los cinco artistas se reunieron en la Plaza Mayor de Torreón a un costado del gran árbol de Navidad y a unos cuantos metros de la pista de hielo.

Emocionados contaron cómo pasan estos días y además revelaron qué le pidieron a Papá Noel. Después de la charla con los chicos, ellos decidieron cantar el tema Burrito sabanero, captando la atención de las personas que se hallaban en la plaza.

-Nombres: Óscar y Ricardo Romero.

-¿Cómo fue su experiencia en La Voz Kids?: “Creo que el haber cantado Un poco loco, de la película Coco, fue un gran acierto, ya que nos abrió las puertas en el programa. Sin duda, fue una plataforma para nosotros”.

-¿De qué manera celebran la Navidad?: “Lo más importante es pasarla en familia. Nos gusta volar globos de cantoya y prender luces de bengala”.

-¿Qué le pidieron a Santa?: “Cualquier cosa es buena aunque siempre nos trae dulces”.

.¿Su comida favorita navideña?: “Nos gusta comer paella en estas fechas y muchos tamales; además nos encanta el atole de guayaba”.

-Nombre: Ronaldo Ávalos.

-¿Cómo fue tu experiencia en La Voz Kids?: “Conocí muchas personas de diferentes estados y con ello una gran diversidad cultural”.

-¿De qué manera celebras la Navidad?: “El 24 voy con mi tía y cenamos. Nos gusta mucho encender luces de bengala”.

-¿Qué le pediste a Santa?: “Un juego de mesa para jugar con mi familia”.

-¿Tu comida favorita navideña?: “Tamales con atole”.

-Nombre: Adolfo Graciano

-¿Cómo fue tu experiencia en La Voz Kids?: “Aprendímucho de mi coach, Melendí. Él me decía que no tenía errores y que no tenía nada que corregirme, pero sí me dio consejos de que me tenía que mover más”.

-¿De qué manera celebras la Navidad?: “Mis papás, mi hermana y yo nos vamos a casa de mis abuelos maternos y ahí hacemos una fiestita y ahí la pasamos”.

-¿Qué le pediste a Santa?: “Un ukelele”.

-¿Tu comida favorita navideña?: “El pavome gusta mucho”

-Nombre: José Pablo Montaña.

-¿Cómo fue tu experiencia en La Voz Kids?: “Fue muy divertido todo. Estuvimos en Televisa jugando y conociéndonos. Aprendímucho”.

-¿De qué manera celebras la Navidad?: “Un año lo celebro con la familia de mi mamá y otro con la familia de mi papá. Son fiestas sin parar hasta que me quedo dormido”.

-¿Qué le pediste a Santa?: “Le pedíun funko pop de Batman de los 80 años y un sable de luz de Star Wars”.

-¿Tu comida favorita navideña?: “Costillas, tamales”.