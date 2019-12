Coprised, sin indicación sobre venta de ranitidina

La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised) sigue sin recibir indicaciones sobre si se decomisa o no la ranitidina

Fernando de la Mora, Director estatal de la Coprised, comentó que no se han generado más indicaciones sobre el uso de éste medicamento.

A finales del mes de octubre se dio a conocer, a nivel nacional, del peligro que pudiera representar el consumo prolongado de ranitidina el cual podría provocar cáncer porque se detectaron pequeñas partículas dañinas.

A raíz de ésta alerta todos lo sistemas de salud retiraron de sus farmacias la entrega de ranitidina y se solicitó a las farmacias particulares evitar la venta de la misma.

Sin embargo, reconoció Fernando de la Mora, hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna otra información por lo que el medicamento retirado de las farmacias de todos los centros de salud tanto del IMSS, como del ISSSTE y de la SSD, sigue ahí, almacenado.

Dejó en claro que ellos no pueden asegurar todo el medicamento que contiene la sustancia de ranitidina porque no existe una instrucción al respecto.

La autoridad federal sigue sin emitir ningún comunicado con instrucciones de iniciar con el decomiso o resguardo del medicamento ya señalado.

Hasta ahora solo se emitió la recomendación para los médicos a no recetarla, a las farmacias a no venderla y a los pacientes a no consumirla.

Por lo pronto, se mantiene la alerta preventiva para médicos y farmacias, pero no está prohibido éste medicamento, concluyó.