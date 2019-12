Se une Sepomex a protesta nacional

Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) en Gómez Palacio colocaron carteles de protesta en apoyo al movimiento nacional, en el que se exigen mejoras en las condiciones de trabajo.

Desde las 8 horas del lunes, el sindicato convocó a los trabajadores, tanto integrantes del gremio como de confianza, a que suspendieran labores debido a que en oficinas centrales se exige contar con mejores oficinas, vehículos, baños y salarios.

Piden el pago del retroactivo, uniformes y recibir un trato digno, por lo que colocaron desde temprano cartulinas con mensajes de protesta en las puertas de las oficinas ubicadas en calle Centenario, entre Mina e Hidalgo, lo que desconcertó a muchos usuarios que creían que habían cerrado.

En el interior, parte del personal continuó laborando de manera normal, haciendo caso omiso al llamado del apoyo al paro nacional, sin embargo, trascendió que carteros y parte del personal administrativo sí suspendieron actividades.

"Estamos cansados de que se nos exija cumplir con un trabajo de calidad y entrega rápida cuando desde hace ya bastante tiempo (años) no contamos con los medios adecuados, en buenas condiciones, para poder cumplir con la cantidad de entrega diaria que nos imponen. Si no se cumple no se nos paga el bono de alto desempeño, siendo injusto que el descuento sea nada más para los carteros", señala una de las pancartas.

Reclaman