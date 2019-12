Aerosmith narra adicciones y pleitos

El vocalista de la banda de hard rock Aerosmith, Steven Tyler, compartió algunos pormenores que el grupo enfrentó en décadas pasadas, como adicciones y el mal manejo financiero de sus ejecutivos, quienes, en palabras de Tyler, sacaban ventaja de las adicciones de los músicos para estafarlos.

El portal Ultimate Classic Rock informó que, en una entrevista, Tyler confesó los oscuros detalles detrás del éxito de Aerosmith.

En primer lugar, manifestó el enojo que le tuvo a sus compañeros por mandarlo a rehabilitación en la década de los 80, pero al paso del tiempo agradeció la decisión.

"No había tales cosas como rehabilitación; había instituciones mentales. Me fui en el 84 y 86, y realmente no lo entendí. Los principios de los 80 fueron terribles y las drogas nos deprimieron. Fui el primero en recibir tratamiento", subrayó.

"Hubo un momento en el 88 donde la gerencia y la banda me intervinieron. Ellos pensaron: 'pongan al cantante principal sobrio, y todos nuestros problemas habrían terminado'. Entonces, me puse sobrio, y ustedes saben, me tomó muchos años superar la ira de que me enviaran a rehabilitación mientras se iban de vacaciones. Pero hoy, debido a ese momento (...) estoy agradecido y les debo mi sobriedad ", señaló. Asimismo, el músico reveló la experiencia que tuvo con su entonces sello discográfico y con los ejecutivos. "Nuestros primeros managers amaron que estuviéramos drogados; les encantó porque sabían que no estábamos atentos a las transacciones. Ese lado del negocio de la música es solo una jodida oscuridad, sucia, una trinchera de mentiras, de abogados".