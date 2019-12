Jason Garrett, cerca de otro fracaso con Vaqueros

Aunque los Vaqueros de Dallas todavía pueden meterse a la postemporada, hay un sentimiento de inevitabilidad en una de las temporadas más decepcionantes en los 30 años de Jerry Jones como dueño y gerente general.

La sensación de perdición empieza con que el entrenador Jason Garrett se encuentra en el último año de su contrato y ha guiado a un equipo de bajo rendimiento a una foja de 4-8 luego de arrancar la temporada 3-0 y crear esperanzas de una posible aparición en el Super Bowl, para una franquicia que no ha llegado a uno desde que conquistó el último de sus cinco campeonatos en 1995.

La derrota por 17-9 ante Filadelfia con la oportunidad a la vista para coronarse en la División Este de la Conferencia Nacional dejó a los Vaqueros (7-8) con la necesidad de obtener una victoria en casa sobre Washington y que las Águilas pierdan contra los Gigantes de Nueva York el domingo para poder acceder a los playoffs.

E incluso el siempre optimista Jones no mencionó ese escenario restante en los comentarios que hizo tras el juego.

"Frustrante", señaló el quarterback Dak Prescott. "Me he sentado aquí después de cada juego y he dicho que lo bueno de esto es que controlamos nuestro destino. Eso se fue".

Prescott y Ezekiel Elliott comenzaron la campaña creyendo que el cuarto año de los novatos sensación podría ser especial. Cuando el dos veces campeón de yardas por tierra firmó un contrato por 90 millones de dólares en la mañana de la primera práctica de la temporada regular, había una sensación de que los Vaqueros habían obtenido la pieza que les faltaba para lograr su objetivo.

En lugar de eso, están a punto de repetir el patrón que ha definido las últimas seis temporadas bajo el mando de Garrett. Un final con marca de 8-8 y sin un lugar en la postemporada también podría ser un poco familiar. Así es como las primeras tres temporadas completas de Garrett acabaron de 2011 a 2013.

Como ya es común cuando los Vaqueros se enfrentan a una situación complicada, las interrogantes sobre el futuro de Garrett acaparan la atención. Su respuesta, en tanto, nunca ha cambiado.

"Lo que tenemos que hacer es intentarlo y procesar este juego, aprender de esto y seguir adelante", comentó. "Vayan y tengan una buena práctica el miércoles y prepárense para el domingo".