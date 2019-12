Def Leppard lanzará en 2020 el álbum recopilatorio The Early Years

a banda británica Def Leppard ya tiene planes para 2020 además del Stadium Tour, pues alistan un álbum recopilatorio titulado “The Early Years”, que incluye un show en vivo de 1980, además proyecta lanzar versiones de mejor calidad de sus videos pasados, confirmó el líder y vocalista Joe Elliott.

El músico británico habló de su lanzamiento con motivo del 40 aniversario del álbum debut de la banda “On Through the Night”, de 1980, en una entrevista para el medio Trunk Nation con el periodista musical Eddie Trunk.

"Vamos a incluir los dos primeros álbumes “On Through the Night” y “High 'n' Dry” con material extra", dijo. "Y hay una grabación en vivo del Oxford New Theatre en el Reino Unido desde abril de 1980, que es realmente sorprendente. No me di cuenta de lo buena que era. Y Pete Willis y Steve Clark eran una gran combinación en esos días, puedes escuchar el comienzo de una banda realmente genial ".

Además, el cantante habló de las versiones nuevas de videoclips de antaño, mismos que presentarán en la compilación "2020 Vision” con una mejor calidad, a diferencia de la que tenía en décadas pasadas.

Sin embargo, Elliott aclara que la prioridad son las giras que se llevarán a cabo también el próximo año al lado de Mötley Crüe, Poison y Joan Jett en el Stadium Tour y afirma que tienen deseos de hacer música nueva.

Hasta ahora, la banda de hard rock está contemplada para encabezar el cartel del primer día, 1 de mayo, de la segunda edición del festival Domination en la Ciudad de México.