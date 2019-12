Mauricio Martínez comparte su aprendizaje en la vida

El actor y cantante Mauricio Martínez comparte sus experiencias en 41 años de vida: ha vencido cuatro veces al cáncer, ha emigrado en tres ocasiones, ha atravesado dos periodos de depresión y un divorcio.

Mauricio, quien participó en montajes como Mentiras y La bella y la bestia en México y que ahora radica en Estados Unidos, explicó en su cuenta oficial de Twitter los problemas que afectaron su vida personal y profesional a lo largo del año, y pese a ellos destacó haber recibido muchas bendiciones.

“Este año me distancié de mucha gente. Ser migrante mexicano en EU en tiempos de Trump te vuelve más intolerante. No es para menos. No tengo partido político aún porque ni puedo votar… pero muchos republicanos hoy en día han dejado mucho que desear”.

El actor continuó que este año descubrió otro lado de la cultura norteamericana, pues dijo que el dinero es algo que domina a varios de sus habitantes, asimismo destacó que, durante la fiesta de una entrega de premios a lo mejor del teatro en Nueva York, pudo presenciar a gente ambiciosa rogando porque los dejarán entrar al lugar.

“Publicistas empujando a su artista para conseguir una foto con el ganador. Alguien hablando mierda de otra persona que acaba de saludar. Quería salir corriendo. ¿Dónde quedó la diversión?”; por lo anterior, Martínez recalcó que los mexicanos son más divertidos, honestos y directos.

Mauricio, quien recientemente se presentó en el espectáculo teatral Fuera del elenco, explicó que debido a su situación migratoria no asistió al funeral de varios seres queridos, hechos que lo hicieron cuestionarse “¿Qué tanto quieres el sueño americano?”.

“Este año dejé ir a quien tenía que irse y dejé regresar a quien tenía que regresar. Ya no hay tiempo para amistades ni relaciones sin fondo. Mis conversaciones y mis conexiones tienen que aportarme algo”, manifestó el actor, y añadió que espera ayudar a las personas que lean sus experiencias, pues son esas situaciones las que hacen a la vida imperfecta y real.