Andrés Iniesta podría llegar a Estudiantes de La Plata

El presidente del club de futbol argentino Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, aceptó que han conversado con el futbolista español Andrés Iniesta, quien actualmente milita en el Vissel Kobe de Japón.

"Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no. Hoy no podemos decir que hay una negociación con Iniesta, sí conversaciones", confesó.

El excompañero de Iniesta en el FC Barcelona, Javier Mascherano, ya fichó con el club sudamericano y la “Bruja” no dudo en deshacerse en elogios por su compatriota, a quien considera una gran futbolista y persona.

"Tener en el club a Javier es un hecho trascendente, no sólo para Estudiantes, sino que también para el futbol argentino, por todo lo que es él como persona y profesional", agregó el ex jugador del Manchester United.

Finalmente, Verón compartió cuáles serán los pilares de su gestión como directivo del conjunto platense, basándose en el respeto, reconocimiento y, sobre todo, la continuidad de los proyectos.

"Debemos darle el reconocimiento y respeto a las personas que pasaron por el club; encontrar continuidad. El motor de los clubes de los nuestros son los juveniles y por eso es importante darle posibilidades e importancia", concluyó.