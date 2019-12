Tatiana conoce bien a su público: los niños

Luego de 24 años de cantar para el público infantil, Tatiana observa una situación que “la llena de energía y al mismo tiempo la conmueve”, y es que los niños y niñas que van a ver su “show” en la actualidad son acompañados por sus papás que también cantaron sus temas cuando eran pequeños.

En entrevista con Notimex, Tatiana habló de la vigencia que mantiene en su carrera y de la mecánica que ha empleado para adaptarse a las nuevas maneras de consumo de contenido infantil.

“Siempre van a haber nuevos niños, ahora que he estado de gira en Estados Unidos, misma que retomo el 9 de enero, veo nuevos públicos, niños de dos o tres años que ya se saben mis canciones, las que a lo mejor sus hermanos mayores o incluso sus mamás les enseñaron porque esas mamis de los chiquititos son las que escucharon y crecieron con ´El patio de mi casa´ o ´Pinpon´”, explicó la cantante.

“Me encanta, me llena de emoción el corazón el ver que ya son tres generaciones de -Tatifans- porque desde ´Chicas de hoy´, disco con el que empecé mi carrera en 1984, no he parado de trabajar.

“La gente se acuerda de eso y pues que las nuevas generaciones me sigan escuchando, que yo siga vigente es algo muy valioso, uno de mis lemas es ‘no estacionarse’, no confiarse en que ya tuve discos de oro, nominaciones, llenos en arenas, hay que evolucionar y sacar novedades para el público”.

Además la “Reina de los niños” dice estar consciente de la importancia que tiene para cualquier niño ese personaje que le brinde diversión y un poco de fantasía.

“Quienes trabajamos en el mundo del entretenimiento somos bendecidos definitivamente, siempre tiene que existir la música, el cantar, el dar alegría a los niños, aunque estemos decaídos siempre queremos música y divertirnos y por eso me siento muy afortunada, porque los niños ven en mí a alguien que los divierte”, comentó.

Por último, dijo que la vigencia de la que goza es resultado de que ha aprendido a conocer a los niños, por eso sabe que ya no es sólo a través de la televisión que puede llegar a ellos, pues hoy los dispositivos móviles están a su alcance y es por ahí también por donde puede mantenerse presente para ellos.

“Son ya treinta y cinco años de carrera artística, estoy contenta y plena de todo lo que he hecho y de lo que me falta todavía, acabo de lanzar hace unos días un filtro de Instagram que les pone la corona de mi vestuario y estrellita en el cachete, además de la leyenda ‘Tatianita chiquita’ de caricatura y me encanta ver cómo empiezan a usarlo y se divierten y eso es parte de continuar vigente”.