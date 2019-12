Blanca Guerra planea hacer radionovela

Uno de los objetivos laborales que Blanca Guerra pretende alcanzar en el 2020, es hacer una radionovela, uno de los formatos de radio que tuvo su esplendor en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado y que hoy solamente es un recuerdo.

La actriz, quien actualmente se encuentra en temporada teatral con A puerta cerrada, del dramaturgo francés Jean-Paul Sartre, habló con Notimex de este proyecto y de la historia que tiene prevista producir y actuar.

“Quiero hacer radio, hacer la adaptación de una gran novela de Enrique Serna para serie radiofónica, la quiero como after hours, es decir para que se transmita como de las once de la noche en adelante, no sé qué tanta gente haya escuchando radio a esa hora pero quiero hacerlo en ese horario y de medias horas de duración”, explicó la actriz acerca de la novela Ángeles del abismo.

“Es fuerte esta historia, por eso no puede ser a otra hora, por el tema que aborda. Es una trama muy larga de amor pero que comprende desde la época antes de la Conquista pasando por la Colonia.

"Creo que la radio está pasando por un gran momento y hay que aprovecharlo, a mí me gustaría hacerla pero ya, tengo que hablar con Enrique para ver si nos aventamos la adaptación, digo que se le aviente él porque yo no escribo ni en defensa propia, ¡qué ganas de haber tenido ese talento de escribir!, pero hay quienes sí saben, entonces ¿para qué preocuparse”, detalló acerca de la trama.

Y sobre si tiene planes de participar en alguna teleserie, además de Los pecados de Bárbara que se grabó hace unos meses y que está a punto de estrenarse, dijo: “Me gusta trabajar de tanto en tanto en la tele porque es un medio especial, que exige otras cosas, ojalá me llamaran el próximo año para hacer una serie en lo que se están cocinando todos los planes que tengo”.