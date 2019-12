Harry Styles se posiciona con su disco 'Fine line'

El cantante británico Harry Styles se colocó en el número uno de la lista de discos más vendidos en la semana, del 13 al 19 de diciembre, gracias al lanzamiento de su segundo álbum como solista titulado Fine line.

Styles vendió más de 510 mil unidades de dicho material en su primera semana de estreno, además sus temas Adore You, Watermelon Sugar y Falling fueron los más escuchados en el mismo periodo, y al momento ocupan los lugares 13, 23 y 34, respectivamente, dentro de la lista de las cien canciones más populares.

Las cifras, obtenidas del portal Rolling Stone, indican que las unidades del álbum vendidas por Styles pertenecen a la suma de ventas del número de álbumes digitales, físicos, la venta de canciones digitales y las transmisiones.

En cuanto al número de ventas únicamente del álbum, Fine line llegó a más de 395 mil copias, mientras que la venta de canciones se posicionó en más de 25 mil, cifras que lo colocaron en el número uno de 200 contemplados, entre los que se encuentran la banda sonora de la cinta Frozen 2 y el disco Merry Christmas de la cantante Mariah Carey.

Por otra parte, el álbum Lover lanzado el 23 de agosto de 2019 por la cantante estadounidense Taylor Swift, se encuentra en la posición número seis con más de 61 mil 600 unidades de álbum vendidas.

Con 38 semanas en la misma lista, el disco When we all fall asleep, where do we go? de Billie Eilish, se encuentra en el lugar siete con los temas Bad guy, When the party's over y Bury a friend.