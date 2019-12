Preparan miniserie de 'Carrie' de Stephen King

Carrie, novela que marcó el debut del escritor Stephen King, llegará a la pantalla chica en una miniserie, la primera basada en este formato, luego de tres versiones cinematográficas y un musical.

Aunque la producción se encuentra en una etapa muy temprana, en la que ni siquiera se ha confirmado al guionista, medios estadounidenses confirmaron que se tratará de una colaboración entre FX y MGM (responsables de la primera versión fílmica de la historia), quienes se negaron a dar comentarios al respecto.

Carrie fue la primera novela del también llamado “maestro del terror”, publicada en 1974, cuenta la historia de una chica que sufre acoso escolar debido a su personalidad retraída y las creencias religiosas de su madre, pronto descubre sus poderes telequinéticos, y tras una broma pesada durante el baile de graduación, la adolescente provoca un infierno.

En 1976 fue llevada al cine por el director Brian de Palma, cinta protagonizada por Sissy Spacek; en 1988 fue estrenado un musical escrito por el guionista de la cinta, Lawrence d. Cohen; en 2002, David Carson rodó una película para televisión con Angela Bettis como protagonista; y finalmente en 2013, Chloë Grace Moretz, protagonizó un “remake” de la historia.

Actualmente se producen varias series inspiradas en la obra de King: Epix está detrás de Jesuralem´s Lot; Apple tiene a Lissey´s Story; Amazon a The Dark Tower; CBS a The Stan; HBO a The Outsider; y Audience Network lleva varias temporadas de Mr. Mercedes.

Mientras Shudder adapta algunas historias de King en Creepshow, y J.J. Abrahams trabaja en la tercera temporada de Castle Rock, historia que combina personajes y situaciones concebidas por el autor.