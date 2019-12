Vivo el aquí y ahora, nunca pienso en el futuro: Lucía Méndez

La cantante mexicana Lucía Méndez, quien celebrará la Navidad en esta ciudad y en compañía de su familia, resaltó que ya no se preocupa por el futuro, prefiere ocuparse en el presente.

“Vivo el aquí y ahora, nunca pienso en el futuro sino en el presente. No me complico la vida pensando que quiero tener más, soy feliz con lo que logro y con lo que tengo. Eso es lo que he aprendido de la vida”, resaltó la guanajuatense.

Las críticas, dice, se le resbalan porque tiene mucha paz en su corazón. “La gente que me conoce, sabe que soy alivianada, ni me amargo, ni me azoto. Tengo mucho sentido del humor, me burlo de las cosas que me pasan y en eso, Dios tiene mucho que ver”.

La estrella de las telenovelas en México, tales como El extraño retorno de Diana Salazar y Tú o nadie, informó que disfrutará la cena de Navidad en compañía de su hermana Martha y su hermano, el actor Abraham Méndez. Además, estarán sus sobrinos y el resto de su familia.

“Para el 31 de diciembre estaré con mis amigos, nos iremos a un lugarcillo de la playa a pasarla bien. Sobre todo este día me pongo triste, porque nos acordamos de mi hermano, de mi madre, mi padre, mis abuelos y los amigos que se me han muerto”.

La intérprete de Enamorada mencionó que hace una oración por ellos y trata de dejar el momento atrás, porque de lo contrario, le entra fuerte la nostalgia.

“Cuando mis amigos me ven triste, me dicen que ellos están mejor que yo. Me lavan el cerebro y, entonces, ya me siento bien”, concluyó Lucía Méndez, quien hace unos días presentó su nueva fragancia para hombre y anunció que el próximo año hará gira por México y Sudamérica.