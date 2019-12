Lo que piensen de mí me vale dos cacahuates: María José

La actriz y cantante María José, quien encarna a María Magdalena en el musical Jesucristo Súper Estrella, dijo que está plenamente identificada con la mujer que acompañó a Jesús en todo su camino hasta la crucifixión.

En entrevista con Notimex, la intérprete de El amor manda aseguró que María Magdalena vivió en una época en la que no se permitía hacer a las mujeres prácticamente nada. “Ella dijo con permiso voy a hacer lo que creo que está bien. Y así soy yo. Me critican por todo, pero lo que piensen de mí me ha valido dos cacahuates”.

La intérprete comentó que la critican por hacer "cóvers", o por no cantar otro tipo de cosas, “pero siempre he seguido mi carrera de acuerdo a lo que me dicta el corazón. Alguna vez, hace mucho tiempo, me dijeron que si seguía trabajando con el corazón no llegaría a ningún lado, y me aferré todavía más y lo seguiré haciendo”.

Acerca del personaje de María Magdalena, que ha sido denostado y maltratado a lo largo de la historia, la actriz dijo que leyó mucho acerca de ella, para prepararse. “Imagínate que fui a escuela de monjas, donde se decía de todo del personaje. Y en realidad fue una mujer que trastocó su realidad, donde en principio no se les permitía opinar ni siquiera sentarse a la mesa a comer y ella destacó”.

“Creo que tenemos que estar seguros de nuestras metas, por eso cuando me plantearon este papel no me dio miedo. Ya había hecho teatro, entonces es un reto muy padre. Te despojas de egos, te pones en manos del director y haces conciencia de que en el escenario eres un personaje”.

Confesó que fue fácil y satisfactorio ponerse en manos del director. “El equipo de trabajo de Jesucristo Súper Estrella, superó todas mis expectativas. Hicieron un trabajo extraordinario”.

En cuanto al elenco de la obra, que continuará temporada a partir del 16 de enero, La Josa, como le dicen cariñosamente, explicó que no se siente presionada por estar en el escenario con gente como Enrique Guzmán, Beto Cuevas, Yahir, quien dejó el montaje para incorporarse a Hoy no me puedo levantar, o Kalimba.

La cantante aseguró que participar en una obra tan exitosa, le deja grandes experiencias, “tablas, mucha seguridad; el director fue una bocanada de aire fresco para mí. Nick Evans es maravilloso, nunca había trabajado con un director como él. Te deja expresarte, ser como actor”.