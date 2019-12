Roberto Xavier y Lucero, los grandes ganadores de la Voz Kids

Después de una noche de música, demostración de talento y muchas emociones, el pequeño Roberto Xavier, de 9 años, ganó la edición 2019 del reality show musical La Voz Kids México, dándole así la victoria al equipo de Lucero.

Junto a Mónica Plehn del equipo de Melendi y Mario Girón del team Carlos Rivera, Roberto apeló por el voto del público.

Mónica salió al escenario con su clásico ukelele para interpretar el tema que le valió su lugar en la competencia, Riptide de Vance Joy.

Mónica Plehn llega al escenario de #LaVozKidsMX por última vez, para regalarnos otra muestra del enorme talento que la trajo hasta aquí. Ella interpreta la canción que le valió un lugar en el #TeamMelendi: Riptide @MelendiOficial #LaVozKidsMX #FinalLVK https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/8QU7mFAZhp — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 23, 2019

Roberto, fiel a su estilo, cantó Canto a la Madre de Pedro Fernández. Al último apareció Mario con No Me Puedes Dejar Así de Luis Miguel.

Mario Girón nos impresionará en el escenario de #LaVozKidsMX, por última vez. Él interpreta la canción que le valió un lugar en el #TeamRivera: No Me Puedes Dejar Así #LaVozKidsMX @_CarlosRivera #FinalLVK https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/XdDyNTnTDo — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 23, 2019

“Gracias a todos los coaches por ser los últimos en estar en la edición final de La Voz, gracias y hasta siempre”, así se despidieron del último programa de canto infantil.

Finalmente, Xavier fue anunciado como el triunfador de la competencia de canto.

Extasiada de alegría, “La novia de América” se quitó las zapatillas y corrió hacia el escenario para sostener al pequeño Roberto para darle su trofeo.

“¡Estoy que no me la creo!, Roberto gracias por llegar a mi equipo, tu talento me convenció desde la primera nota y en la final convenció al juez más importante, que es el público y con mucho merecimiento eres el ganador La Voz Kids México 2019", escribió Lucero en Twitter después de conocer el veredicto del público.

Estoy que no me la creo!!! ROBERTO gracias por llegar a mi equipo, tu talento me convenció desde la primera nota y en la final convenció al juez más importante que es el público y con mucho merecimiento eres el ganador #LaVozKidsMx 2019 pic.twitter.com/4ZalP7QfyA — Lucero (@LuceroMexico) December 23, 2019

Tanto Melendi como Carlos Rivera felicitaron al pequeño originario de Aguascalientes por su logro y destacaron su talento en publicaciones de redes sociales.

Felicidades Roberto!!! Y también a Mónica y Mario, todos sois ganadores, qué grandes talentos hemos tenido la suerte de ver en #LaVozKidsMX!!! @LuceroMexico @_CarlosRivera #FinalLVK https://t.co/fas6wjR7Fe — Melendi Oficial (@MelendiOficial) December 23, 2019