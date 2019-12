Adal Ramones habló de la relación de su hija con el hijo de Ludwika Paleta

Luego de que los hijos de Adal Ramones y Ludwika Paleta mantuvieran un noviazgo, por primera vez el conductor de La Academia habló sobre la relación de ambos.

Un “amor a primera vista” es como Adal describió la relación de Paola Ramones y Nicolás Haza.

“Fijáte que no duraron mucho de novios. Pues es como el ‘ah me gusta el chavo guapo’ y él decía ‘pues la niña está guapa, nuestros papás se conocen’ (...) hubo elementos que no debieron existir, pero cuando los veo llegar en la playa y veo a Plutarco con Nicolás, dije ‘chin, chin, chi’ y Paola ‘¡Hola’”, dijo para Ventaneando.

Adal Ramones detalló que ambos se conocieron en un colegio canadiense, donde fueron muy amigos y luego se hicieron novios, pero su romance no duró mucho debido a que estudiaban en diferentes niveles y era difícil coincidir en muchos aspectos.